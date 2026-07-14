Anticipatele, pe masa USR și PNL. Criza politică amplifică pericolul retrogradării României la "junk"

Criza politică se adâncește după discuțiile de la Palatul Cotroceni. PSD, PNL și USR spun că nu există încă o soluție, iar social-democrații cer demisia lui Ilie Bolojan. Asta în timp ce partidele de dreapta iau în calcul alegerile anticipate, într-un moment critic pentru România. Fitch va publica la finalul lunii noua evaluare a ratingului de țară, iar instabilitatea politică poate crește riscul unei retrogradări la categoria "junk", dar ar putea duce şi la pierderea a 5 miliarde euro, bani din PNRR.

Aproape două ore de discuţii la Cotroceni şi niciun rezultat. PSD acceptă guvernarea cu PNL, dar cu aceeași condiție. "O coaliție, dacă vreți, 2.0. Evident, cu alt prim-ministru, cu un premier care să înțeleagă economia", a declarat Sorin Grindeanu.

Partidele de dreapta iau în calcul alegerile anticipate

PNL și USR nu vor nici guvern tehnocrat, nici reluarea guvernării cu PSD și vorbesc despre varianta alegerilor anticipate. "Noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce", a anunţat Siegfried Mureşan, premierul propus de partidele de dreapta.

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"Atunci când se constată că nu este posibilă funcţionarea într-o formulă cât de cât stabilă a unui guvern pe baza rezultatelor parlamentare... atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri", a declarat Ilie Bolojan, premierul demis al României.

De acceaşi părere este şi liderul USR, Dominic Fritz, care susţine că anticipatele sunt singura soluţie şi nici varianta unui guvern minoritar nu mai este luată în calcul.

În schimb, PSD amenintă că nu va vota marile reforme din Planul National de Redresare si Rezilientă, de care depind cinci miliarde de euro, fonduri nerambursabile, dacă Ilie Bolojan nu va face loc unui alt premier interimar. Şase reforme cruciale asumate în fata Comisiei Europene ar trebui adoptate vara aceasta, într-o sesiune parlamentară extraordinară.

"Hai, fă un pas înapoi. Nu da ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba Guvernului. Toate aceste lucruri trebuiau să fie făcute de către Guvern. Parlamentul acum vine să ajute, dacă poate", spune Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Negocierile de la Cotroceni ar putea fi reluate la sfârşitul săptămânii

Ilie Bolojan spune că declaraţiile liderului PSD sunt o formă de şantaj şi a anunţat că nu îşi dă demisia. "Dacă premierul României actualmente își dă mâine demisia, de exemplu, aşa cum cere PSD, ce ar putea să apară din aceste discuții, care este câștigul? Gândiți-vă că, în orice moment, Guvernul tot demis rămâne".

Surse politice spun ca negocierile cu şeful statului ar putea fi reluate spre finalul săptămânii, dar nu vom avea un nou Guvern până la sfârşitul lunii. "Majoritatea parlamentară nu e la președinte, majoritatea e la partidele din Parlament. Nu voi propune un premier despre care să știu că nu are nicio șansă să strângă o majoritate", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Blocajul politic persistă de mai mult de două luni, iar lipsa unui executiv cu puteri depline blochează legi esențiale.