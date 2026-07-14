Ucraina ar putea să îşi depoziteze dronele în statele UE. Acord de miliarde de euro cu Bruxellesul

Uniunea Europeană și Ucraina pregătesc un acord de apărare fără precedent. Pentru prima dată de la începutul războiului, Kievul ar putea depozita drone de atac pe teritoriul statelor membre ale UE, în baza unei înțelegeri de miliarde de euro ce urmează să fie prezentată oficial miercuri, potrivit TVP World.

Ucraina speră să semneze un amplu parteneriat în domeniul apărării cu Comisia Europeană, în valoare de până la 18 miliarde de euro, care vizează producția comună de armament și o integrare mult mai profundă a industriei sale de apărare în cea a Uniunii Europene. Potrivit unui proiect de acord obținut în exclusivitate de TVP World, canalul național de știri din Plonia, înțelegerea urmărește să consolideze capacitatea de apărare a Ucrainei, în special în contextul în care Europa încearcă să acopere lipsurile sistemelor de apărare antiaeriană ale Kievului.

Planul prevede finanțarea unor noi parteneriate între companii europene și ucrainene pentru producția comună de drone și rachete, încă din acest an.

Pachet financiar de până la 18 miliarde de euro

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Comisia Europeană lucrează la coordonarea unui pachet financiar care ar putea ajunge la 18 miliarde de euro. Cea mai mare parte a fondurilor, până la 10 miliarde de euro, ar urma să fie acordată sub formă de împrumuturi pentru contracte pe termen lung privind producția de armament, prin mecanismul european SAFE.

Alte două miliarde de euro, provenite din împrumuturi deja aprobate pentru sprijinirea Ucrainei, ar urma să fie împărțite astfel: un miliard de euro pentru finanțarea directă a producției de drone și rachete în cadrul noilor acorduri și până la un miliard de euro, în 2027, pentru proiecte desfășurate în Ucraina cu utilizare atât militară, cât și civilă.

Separat, Comisia Europeană propune mobilizarea a încă 6,6 miliarde de euro din Instrumentul European pentru Pace.

Drone și rachete produse împreună

Proiectul de acord prevede ca Bruxellesul și Kievul să încheie până la sfârșitul acestui an un "acord pentru drone", care să permită producția comună de drone și sisteme antidronă "în cel mai scurt timp posibil".

Scopul este creșterea capacității Ucrainei de a se apăra împotriva atacurilor cu drone cu rază scurtă și medie de acțiune, precum și refacerea stocurilor de armament.

Documentul sugerează, totodată, că o parte dintre dronele produse ar putea fi depozitate pentru prima dată pe teritoriul Uniunii Europene, în afara Ucrainei, pentru a fi protejate de atacurile rusești.

În paralel, este propus și un „acord pentru rachete”, care urmărește dezvoltarea și producția comună de rachete până în 2028, inclusiv a interceptorului ucrainean Freyja.

Cele două părți intenționează să creeze și lanțuri comune de aprovizionare cu materii prime și componente pentru a elimina blocajele din procesul de producție.

Acordul oferă și avantaje companiilor europene din industria de apărare. Până în 2027, acestea ar urma să poată participa pe deplin la licitațiile și contractele militare din Ucraina, în timp ce Uniunea Europeană va permite companiilor ucrainene acces la propriile programe de apărare și analizează derogări care să le ofere șanse egale în competiție.

Zelenski: Un scut pentru întreaga Europă

Acordul vine după ce Ucraina și alte nouă state europene au lansat, luni, la Paris, un program comun pentru dezvoltarea unei capacități europene de apărare împotriva rachetelor balistice.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că întărirea apărării antiaeriene ar putea apropia sfârșitul războiului.

"Cu cât Ucraina va avea mai multe mijloace pentru a doborî rachetele balistice rusești, cu atât cresc șansele ca Vladimir Putin să accepte negocierile, deoarece ultimul său argument în acest război nu va mai funcționa", a afirmat liderul ucrainean.

Acesta a subliniat că noul sistem Freyja nu este destinat să înlocuiască sistemele europene existente, ci să completeze apărarea continentului.

"Munca noastră la sistemul comun Freyja nu este menită să înlocuiască sistemele existente. Este o modalitate de a ne completa apărarea, de a crea un scut puternic pentru întreaga Europă și de a face acest lucru mai rapid și la costuri mai reduse", a spus Zelenski.

Stocurile de interceptoare americane, în scădere

Unul dintre motivele accelerării acestui proiect îl reprezintă diminuarea stocurilor de rachete interceptoare americane pentru sistemele Patriot și THAAD, după implicarea Statelor Unite în conflictul cu Iranul.

Un studiu publicat în aprilie de Center for Strategic and International Studies (CSIS) arată că SUA au consumat aproximativ jumătate din stocurile de interceptoare Patriot și THAAD în primele două luni ale operațiunii "Epic Fury".

Dacă va fi aprobat în forma actuală, acordul va marca cea mai amplă extindere a cooperării în domeniul apărării dintre Ucraina și Uniunea Europeană de la începutul invaziei ruse și va permite, pentru prima dată, depozitarea unei părți din dronele ucrainene pe teritoriul statelor membre ale UE, în afara razei de acțiune a atacurilor rusești.

Anunțul oficial este așteptat miercuri, cu ocazia vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Kiev.

Între timp, Rusia continuă atacurile asupra orașelor ucrainene. În noaptea de luni spre marți, loviturile cu rachete asupra unor depozite din Kiev au provocat incendii în două locații. Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a anunțat că geamurile unei școli au fost sparte de suflul exploziei, iar în apropierea clădirii s-a format un crater.

În regiunea Harkov, guvernatorul Oleh Sîniehubov a transmis că 11 persoane, inclusiv un copil de 11 ani, au fost rănite în urma atacurilor cu drone și bombardamentelor lansate de forțele ruse.