Liberalii au votat aseară organizarea congresului care va avea loc mâine, dar și adoptarea unui nou statut al partidului. Astfel, în această dimineață, Ilie Bolojan este așteptat să își depună candidatura pentru un nou mandat la șefia formațiunii. De cealaltă parte, Adrian Veștea s-a retras din cursă și îl acuză pe actualul lider liberal că încearcă să blocheze învestirea noului Guvern.

Cu 566 de voturi pentru și 97 împotrivă, Consiliul Național al PNL a dat undă verde convocării congresului partidului.

Ceea ce se anunța drept un congres destinat excluderii lui Adrian Veștea și a celor 16 parlamentari PNL din tabăra anti-Bolojan s-a transformat într-o confruntare directă între actualul lider liberal și premierul desemnat de Nicușor Dan. Totul după ce magistraţii au suspendat decizia prin care Biroul Politic le-a interzis senatorilor şi deputaţilor PNL să voteze Guvernul Veştea.

"Eu cred că cei care au încălcat hotărârile BPN, indiferent unde le-au contestat, tot încălcate sunt. S-au plasat singuri în afara PNL", a afirmat Ionel Bogdan, deputat PNL

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Ilie Bolojan a anunţat aseară că îşi va depunde candidatura la şefia PNL: "Îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare", a spus preşedintele PNL.

Veştea nu mai candidează la şefia PNL

În replică, Adrian Veştea spune că nu va mai candida împotriva lui, după ce i-a fost respinsă solicitarea de amânare cu o săptămână, Premierul desemnat susţine că organizarea Congresului duminică este o încercare de a bloca învestirea Guvernului şi că prin acest demers Ilie Bolojan instaureză "dictatura" în PNL.

"Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid", a afirmat Veştea.

"Acest Guvern va avea urmatoare structură de susţinere în Parlament: PSD, AUR şi o mână de foşti liberali pentru că în momenul in care vor vota Guvernul se vor situa în afara partidului şi, cel mai probabil, Congresul va decide ca nu mai pot fi membri PNL", a declarat Raluca Turcan, deputat PNL.

Noul statut al PNL, aprobat înaintea congresului tensionat

Tot aseară a fost aprobat şi noul Statut al PNL. Acesta prevede reducerea numărului de prim-vicepreședinți ai partidului de la patru persoane la una singură.

Între timp, negocierile politice pentru formarea guvernului merg mai departe.

Premierul desemnat s-a întâlnit ieri cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe care ar vrea să-l păstreze în Cabinet. Veştea a scris pe Facebook că, pe fondul prelungirii crizei politice, agenţiile de rating ar putea retrograda economia României la categoria "junk".

Guvernul Veştea ar avea nevoie de peste 30 de voturi de la AUR

Surse politice spun că, în aceste zile, greii PSD şi liberalii din facţiunea anti-Bolojan negociază om la om cu senatorii si deputaţii AUR. Guvernul Veştea ar avea nevoie de peste 30 de voturi de la partidul lui George Simion. Preşedintele Nicuşor Dan pare să accepte ideea, asta chiar dacă, până acum, şeful Statului refuza catogoric un cabinet susţinut de partidele suveraniste.

"Am ales acea formulă de prim ministru care să aibă şanse să stranga o majoritate, cele mai mari şanse, să păstreze direcţia pro-occidentală şi stabilitatea financiară", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Social-democraţii vor decide mâine, după Congresul PNL, dacă vor mai vota sau nu Guvernul Veştea.

Reporter: Domnule Grindeanu, ar intra PSD într-un Guvern instalat cu voturile AUR?

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD: Nu e treaba mea. Eu răspund de cele 128 de voturi ale PSD. Nu e Sorin Grindeanu desemnat premier, premier desemnat e Adrian Veștea, dânsul trebuie să prezinte o majoritate în Parlament.

Premierul desemnat ar putea depune luni lista miniştrilor şi programul de guvernare în Parlament.