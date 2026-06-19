Nicuşor Dan, despre guvernul Veştea: "Sper că partidele vor vota premierul desemnat de mine"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre criza politică, că el nu face jocuri de partid, pentru că nu e mandatul lui.

El a precizat că suntem după şase săptămâni de când guvernul a căzut şi nu trebuia să cadă şi a precizat că a avut o încercare cu Tomac, iar din dialogul repetat cu partidele a fost convins că va trece dar a avut nişte surprize.

Nicuşor Dan, despre şansele Guvernul Veştea de a trece de votul din Parlament

"Eu nu fac jocuri de partid. Guvernul nu trebuie să cadă. Atributul meu constituţional este să nominalizez. Şi atunci am avut o încercare cu domnul Tomac pe care, pe baza informaţiilor repetate pe care le-am obţinut în dialogul cu partidele, am fost convins că va trece. Am avut nişte surprize şi atunci am ales, repet, fără să intru într-un joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari şanse de a trece în Parlament, în condiţiile în care nici unul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Suntem după şase săptămâni de când guvernul a căzut, nu trebuia să cadă, evident, şi nu vreau să ne întoarcem la decizia de ce a căzut, cine a fost vinovat, că în spaţiul public fiecare are o opinie despre asta. Suntem după şase săptămâni în care niciun partid nu a venit la preşedinte să spună, în urma discuţiilor pe care le-am avut, iată, se conturează o majoritate. Şi varianta Veştea este varianta pe care eu am considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate şi a ieşi în sfârşit din criza asta, guvernul să aibă depline, să închidem PNRR şi toate celelalte", a declarat Nicuşor Dan.

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Nicuşor Dan a mai precizat că speră ca partidele pro-occidentale să dea vot de încredere în Parlament Guvernului Veştea.

"Sunt rezervat în a da explicaţii detaliate privind desemnarea premierului. Am ales acea formulă de prim-ministru care să aibă şanse să formeze o majoritate şi care să păstreze direcţia pro-occidentală. Domnul Veştea nu a venit la mine cu o majoritate, dar din toate variantele avute, aceasta a fost cea mai aproape de majoritate. Am speranţă că partidele pro-occidentale vor vota premierul pe care eu l-am desemnat. Nu cred că e sănătos să începem campania electorală acum. Desigur, îl consider bun de premier pe domnul Veştea", a declarat Nicuşor Dan.