Patru oameni au fost răniţi după ce o maşină s-a răsturnat între Braşov şi Poiană. Potrivit primelor informaţii, şoferul ar fi pierdut controlul volanului. La faţa locului au intervenit echipaje de salvare cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi patru echipaje SMURD.

Toate cele patru persoane aflate în autoturism au suferit răni şi au necesitat îngrijiri medicale. Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite.

Ce spun polițiștii

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov - Biroul Rutier au intervinit la un accident rutier care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 1E, între municipiul Brașov și stațiunea Poiana Brașov.

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În accident a fost implicat un singur autoturism, al cărui conducător ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în împrejurări ce urmează a fi clarificate și s-a răsturnat pe carosabil.

În urma evenimentului, patru persoane au suferit leziuni, pentru care beneficiază de sprijin medical de specialitate.

Activitățile de cercetare se află în curs de desfășurare, urmând a se stabili modul în care s-a produs accidentul și a se dispune măsurile legale corespunzătoare la finalizarea acestora.

În zonă, traficul rutier se desfășoară cu restricții, circulația urmând a fi reluată în scurt timp după eliberarea întregii părți carosabile.

Recomandăm, în continuare, conducătorilor auto să respecte limita legală de viteză și să o adapteze permanent la condițiile rutiere, cu precădere pe sectoarele de drum virajate.