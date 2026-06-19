Ce condiţii pune PSD ca să voteze Guvernul Veştea
Partidul Social Democrat a publicat, vineri, condițiile pentru susținerea viitorului guvern. Potrivit comunicatului transmis, PSD consideră că țara noastră are nevoie de instalarea cât mai rapidă a unui guvern care să poată interveni "pentru a opri austeritatea și declinul economic provocate de guvernarea anterioară".
"Partidul Social Democrat consideră că România are nevoie de instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să poată interveni pentru a opri austeritatea și declinul economic provocate de guvernarea anterioară", se arată în comunicatul Partidului Social Democrat.
Potrivit surselor Observator, Sorin Grindeanu le-a spus aleșilor din PSD că Guvernul Veștea va trece de votul Parlamentului, asta după ce greii social-democrați și liberalii din tabăra Veștea au negociat la bucată, în ultimele zile, cu parlamentarii AUR. La un calcul simplu, pe lângă sprijinul PSD, premierul desemnat de Nicușor ar avea nevoie de peste 30 de voturi de la Alianța pentru Unirea Românilor, dar și de ajutor de la toate grupurile suveraniste din Parlament. Oficial, însă, AUR și SOS România spun că nu vor vota Guvernul Veștea. UDMR și USR au anunțat deja că nu votează noul guvern, iar din PNL, Adrian Veștea ar putea obține cel mult 20 de voturi.
PSD susține că, pentru a oferi sprijinul parlamentar guvernului Veștea, viitorul guvern trebuie să își asume o serie de măsuri în cadrul Programului de guvernare.
Ce condiții pune PSD
- Oprirea austerității, respectiv încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investițiilor și dezvoltarea activităților economice, care să genereze mai multe venituri la bugetul de stat.
- Pachetul anti-inflație, respectiv protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, precum și prin extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum.
- Reducerea abandonului școlar, prin extinderea programului Masă caldă în școli.
- Reforma administrativă reală, care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetățeni și reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităților mici.
- Debirocratizare și eficiență administrativă, prin reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative ale cetățenilor și ale firmelor și prin reducerea cu minimum 30% a termenelor de autorizare.
- Deblocarea economiei, prin plata datoriilor statului către firme.
- Reluarea stimulării economice în sectoarele strategice. Producem în România, Investim în România: garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor în sectoarele strategice, susținerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla etc.
- Susținerea agriculturii și a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenționată.