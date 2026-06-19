Ce condiţii pune PSD ca să voteze Guvernul Veştea

Partidul Social Democrat a publicat, vineri, condițiile pentru susținerea viitorului guvern. Potrivit comunicatului transmis, PSD consideră că țara noastră are nevoie de instalarea cât mai rapidă a unui guvern care să poată interveni "pentru a opri austeritatea și declinul economic provocate de guvernarea anterioară".

"Partidul Social Democrat consideră că România are nevoie de instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să poată interveni pentru a opri austeritatea și declinul economic provocate de guvernarea anterioară", se arată în comunicatul Partidului Social Democrat.

Potrivit surselor Observator, Sorin Grindeanu le-a spus aleșilor din PSD că Guvernul Veștea va trece de votul Parlamentului, asta după ce greii social-democrați și liberalii din tabăra Veștea au negociat la bucată, în ultimele zile, cu parlamentarii AUR. La un calcul simplu, pe lângă sprijinul PSD, premierul desemnat de Nicușor ar avea nevoie de peste 30 de voturi de la Alianța pentru Unirea Românilor, dar și de ajutor de la toate grupurile suveraniste din Parlament. Oficial, însă, AUR și SOS România spun că nu vor vota Guvernul Veștea. UDMR și USR au anunțat deja că nu votează noul guvern, iar din PNL, Adrian Veștea ar putea obține cel mult 20 de voturi.

PSD susține că, pentru a oferi sprijinul parlamentar guvernului Veștea, viitorul guvern trebuie să își asume o serie de măsuri în cadrul Programului de guvernare.

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Ce condiții pune PSD