Mai puţin de două luni până la 1 mai şi încă nu se ştie dacă la Năvodari vor mai fi terase sau şezlonguri pe plajă. Autorităţile au descoperit nu doar un rezervor de gaz, ci şi fose septice în nisip. Sunt "vestigiile" lăsate de foştii administratori ai plajelor. Acum, licitaţia pentru închirierea plajelor a fost atacată în instanţă de operatorii din turism. Ei se plâng că Ministerul Mediului le cere să amenajeze duşuri şi grupuri sanitare, deşi plajele nu sunt racordate la apă şi canal. De aici începe aruncatul vinei între autorităţi.

Este pericol la tot pasul, pe plajele din Năvodari. După ce zilele trecute din nisip a fost dezgropat un rezervor de gaz de două tone şi jumătate, acum echipele care curăţă nisipul au dat de fose septice. Până acum au fost descoperite şase, amplasate ilegal de afaceriştii care au avut terase aici până anul trecut.

"Odată cu eliberarea acelei zone au uitat sau nu au mai vrut să ridice și fosele respective", a declarat Diana Buzioanu, ministru al Mediului.

"Absolut toate terasele aveau fose septice îngropate în nisip. Şi tot felul de butelii, nu-i singurul loc, ăsta", explică o tânără.

Cu siguranţă toate aceste situaţii vor afecta pregătirile pentru deschiderea noului sezon estival. Şi asta pentru că operatorii de plajă de aici din Năvodari cer în instanţă anularea licitaţiilor care au loc fix în această perioadă.

Operatorii din turism reclamă condiţiile prea dure din caietul de sarcini elaborat de Ministerul Mediului. Pentru a închiria plajele trebuie să asigure duşuri şi toalete. Însă plajele nu sunt racordate la apă şi canal. Iar planul urbanistic zonal care să permită utilităţile încă nu a fost adoptat de primăria Năvodari.

"Dacă instalăm toalete pentru turişti, riscăm sancţiuni urbanistice. Dacă nu le instalăm suntem acuzaţi că nu oferim servicii civilizate", explică Lucian Marcu, administrator plajă.

Alternativa este instalarea de toalete ecologice şi duşuri cu bazin reîncărcabil.

"Nu există inovativitate în a instala o toaletă ecologică. Dumneavoastră aţi sta într-un bloc cu o toaletă ecologică? Nu, clar. Nici pe plajă bănuiesc, nu?", explică Costel Avram, operator plajă.

Ministrul Mediului spune că nu se vor schimba criteriile.

"Nu trebuie să rezolve Ministerul Mediului ceea ce nu au făcut primăriile ani de zile. Aţi tăcut şi voi, a tăcut şi primăria şi acum sunteţi supăraţi că în sfârșit cineva se uită la obligațiile pe care le cunoșteați, voi nu ați fost supărați în momentul în care câștigați contractele, că de fapt aici este discuția", explică Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Primăria Năvodari transmite că Planul Urbanistic Zonal, care să permită racordarea plajelor la utilităţi, este în lucru, dar nu are încă avize de la mai multe instituţii, printre care şi Ministerul Mediului.

Terasele din Năvodari au fost dărâmate, anul trecut, după ce contractele de închiriere, întocmite pe 10 ani, au expirat. Noile licitaţii ar trebui să fie încheiate până la începerea sezonului estival. Contestaţia depusă de operatori va avea primul termen de judecată pe 23 martie.

