Ministrul Mediului, după alegerea unui nou director la Romsilva: "Nu cred că va livra nicio reformă"

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacţionat miercuri, după alegerea directorului general al Romsilva de către Consiliul de Administraţie al Regiei, arătând că ea nu crede că Jean Vişan va livra nicio reformă de bună voie şi e clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus.

"'Ce spui de cine a câştigat concursul pentru directorul general al Romsilva?' Am primit această întrebare de zeci de ori astăzi. Nu am zis nimic în timpul concursului despre candidaţi pentru a nu fi interpretate cuvintele mele. Dar acum concursul s-a încheiat. În primul rând, e important de menţionat: concursul e organizat de consiliul de administraţie al Romsilva (ştiţi voi, acel consiliu de administraţie pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituţiile responsabile a fost că nu e posibil", a scris ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe Facebook.

Buzoianu arată că Ministerul nu are atribuţii în organizarea concursului pentru directorul general Romsilva, dar a trimis, conform procedurii, observaţii pe zeci de pagini.

"Ar părea că au contat prea puţin pentru consiliul de administraţie al Romsilva datele obiective. Pe scurt: consiliu de administraţie a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod. Eu nu cred că domnul Jean Vişan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile şi a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine", subliniază Diana Buzoianu.

Ministrul adaugă că "mulţi din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de consiliul de administraţie Romsilva".

"Concluzia e simplă: e clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus. Nu mă aştept să fie o misiune uşoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupţia din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele şi ilegalităţile care pun în pericol pădurile din România", transmite Diana Buzoianu.

Romsilva a anunţat, miercuri, desemnarea directorului general, care va avea un mandat până în anul 2029. Este vorba despre inginerul silvic Jean Vişan, în vârstă de 49 de ani, care, din august 2025, a deţinut funcţia de director general având un mandat provizioriu în urma unui alt proces de selecţie.

Cine este Jean Vişan

"Este o onoare să conduc Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, însă şi o mare responsabilitate, mai ales în această perioadă plină de provocări", a declarat directorul general al Romsilva, Jean Vişan.

"Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, întrunit în şedinţă miercuri, 25 martie, l-a desemnat, în urma unui proces transparent de selecţie, pe Jean Vişan pentru un mandat de director general, cu durata până în august 2029. Procedura de selecţie a directorului general, desfăşurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a fost declanşată de către Consiliul de Administraţie pe 12 ianuarie 2026, prin lansarea anunţului şi comunicarea procedurii", a transmis, miercuri, Romsilva, într-un comunicat de presă.

Potrivit datelor transmise de către Regie, Jean Vişan are 49 de ani, este inginer silvic, licenţiat în anul 2001 al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii "Transilvania" din Braşov, unde a obţinut şi titlul de doctor în silvicultură în anul 2017.

Din august 2025, acesta a deţinut funcţia de director general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecţie.

De-a lungul carierei, a deţinut mai multe funcţii în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă şi Direcţiei Silvice Buzău. Din anul 2006, a deţinut mai multe funcţii de execuţie şi conducere în cadrul centralei Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, precum cea de şef de serviciu în cadrul Serviciului Investiţii - Mecanizare şi director al Direcţiei Regenerare - Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru şase luni, în anul 2020, director al Direcţiei Silvice Buzău.

Deţine mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării şi executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, management de achiziţii publice şi în prevenirea şi combaterea corupţiei.

