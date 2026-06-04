Președintele Nicușor Dan ar urma să-l desemneze azi pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, potrivit unor surse politice.

După încă o rundă de negocieri, Nicuşor Dan ar urma să anunţe azi numele noului premier - Surse - Hepta

Tomac va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern tehnocrat și pentru a obține votul de învestitură în Parlament.

Misiunea se anunță dificilă, în condițiile în care partidele nu susțin, deocamdată, formula unui executiv tehnocrat, iar majoritatea necesară de 233 de voturi nu este asigurată. În ultimele zile, șeful statului a purtat consultări cu liderii PNL și USR pentru a încerca deblocarea crizei politice, PSD fiind singurul partid care a acceptat din prima varianta propusă de preşedinte.

Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, 2 întâlniri în 2 zile

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Surse Observator spun că preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit de două ori cu premierul demis Ilie Bolojan. Prima discuţie a avut loc marţi, iar cea de-a doua miercuri după-amiază la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan i-a spus lui Nicuşor Dan că PNL nu va accepta sub nicio formă un guvern tehnocrat care să fie controlat din umbră de PSD. Bolojan susţine că în această formulă de guvern tehnocrat condusă de Eugen Tomac, PSD ar păstra influenţa şi ar controla din umbră prin secretarii de stat şi prin oamenii din eşaloanele inferioare.

La Palatul Cotroceni a ajuns şi Dominic Fritz, liderul USR. Potrivit unor surse politice, Nicuşor Dan a încercat să-l convingă să susţină ideea unui premier tehnocrat, însă Fritz a avut acelaşi mesaj ca Ilie Bolojan. Şeful statului a avut o discuţie şi cu Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. La vârful PSD ar exista în acest moment două tabere. Există lideri care îşi doresc un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, însă în egală măsură există şi lideri cu influenţă care şi-ar dori ca PSD să facă parte dintr-un guvern în care să aibă miniştri, prefecţi şi secretari de stat.