Blocaj total pe scena politică. Desemnarea premierului a rămas în aer, iar preşedintele Nicuşor Dan a reluat negocierile în secret cu liderii partidelor. Asta după ce şeful statului a realizat că nu există nicio majoritate pentru instalarea lui Eugen Tomac în fruntea unui guvern tehnocrat.

Surse Observator spun că preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit de două ori cu premierul demis Ilie Bolojan. Prima discuţie a avut loc ieri, iar cea de-a doua în această după-amiază la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan i-a spus lui Nicuşor Dan că PNL nu va accepta sub nicio formă un guvern tehnocrat care să fie controlat din umbră de PSD. Bolojan susţine că în această formulă de guvern tehnocrat condusă de Eugen Tomac, PSD ar păstra influenţa şi ar controla din umbră prin secretarii de stat şi prin oamenii din eşaloanele inferioare.

Ce i-a transmis Bolojan lui Nicuşor Dan

Astăzi, la Palatul Cotroceni, a ajuns şi Dominic Fritz, liderul USR. Potrivit unor surse politice, Nicuşor Dan a încercat să-l convingă să susţină ideea unui premier tehnocrat, însă Fritz a avut acelaşi mesaj ca Ilie Bolojan. Şeful statului a avut o discuţie şi cu Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. La vârful PSD ar exista în acest moment două tabere. Există lideri care îşi doresc un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, însă în egală măsură există şi lideri cu influenţă care şi-ar dori ca PSD să facă parte dintr-un guvern în care să aibă miniştri, prefecţi şi secretari de stat.

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Premierul demis Ilie Bolojan i-a spus lui Nicuşor Dan că mandatul de premier i-ar trebui oferit PSD şi că social-democraţii ar trebui să-şi asume guvernarea. Am ajuns la o aproape o lună de căderea guvernului prin moţiune de cenzură, iar după mai multe runde de negocieri nu avem o formulă clară de guvernare şi nici o majoritate formată în Parlament.