Se reiau negocierile la Cotroceni: Ce i-a spus Bolojan lui Nicuşor Dan. Taberele formate în PSD - Surse

Preşedintele Nicuşor Dan a reluat negocierile informale cu liderii partidelor, pentru că nu are nicio majoritate pentru Guvernul Tomac, au declarat surse politice pentru Observator.

Premierul Ilie Bolojan şi preşedintele liberalilor a fost ieri dimineaţă la Cotroceni pentru discuţii cu Nicuşor Dan, potrivit surselor Observator. Ilie Bolojan i-a spus ieri lui Nicuşor Dan că PNL nu poate accepta un Guvern tehnocrat care ar fi doar un paravan pentru PSD, au declarat surse politice pentru Observator.

Potrivit lui Bolojan, în cazul unui Guvern tehnocrat, PSD ar scăpa de orice responsabilitate, iar deciziile ar fi decontate de Eugen Tomac şi chiar de Nicuşor Dan, nu de PSD, care a generat criza politică. Bolojan i-a mai spus lui Nicuşor Dan că PNL nu va accepta un Guvern în care PSD va avea influenţă şi va controla deciziile prin oamenii din eşaloanele inferioare, precum secretari de stat. "Ar trebui să vedem PSD la guvernare, să arate ce soluţii are", i-ar fi transmis premierul.

După discuţia de ieri, Bolojan va avea şi astăzi o discuţie faţă în faţă cu şeful statului, la Cotroceni, mai declară sursele Observator.

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Liderul USR, Dominic Fritz, ar urma să ajungă şi el azi la Cotroceni să discute cu Nicuşor Dan, în timp ce liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, încă nu a fost chemat, dar cel mai probabil va merge şi el la negocieri informale cu preşedintele.

Amintim că în următoarele zile este aşteptată o propunere de premier din partea președintelui Nicușor Dan, iar în ultima săptămână, principalul favorit pentru o nominalizare a fost Eugen Tomac, deşi nu are o majoritate în Parlament. PNL, USR şi UDMR au anunţat că nu vor vota un Guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac.

Grindeanu, criticat de mai mulţi lideri PSD

Potrivit surselor Observator, Sorin Grindeanu a avut discuţii cu liderii judeţeni ai PSD, iar în partid taberele sunt împărţite. Există mai mulţi lideri PSD judeţeni, cu influenţă, care îşi doresc ca partidul să rămână la guvernare, cu miniştri, şi nu văd cu ochi buni ideea unui Guvern tehnocrat. Unii dintre ei i-au reproşat lui Grindeanu că PSD a dat jos Guvernul Bolojan, în care avea miniştri, iar acum ar vota unul tehnocrat fără să aibă miniştri.

În acest context, PSD ar urma să decidă, după ce va exista o nominalizare, în forurile de conducere dacă susține sau nu viitorul Guvern.

De cealaltă parte, liberalii şi cei din USR au rămas fermi pe poziţii, nu s-au schimbat opţiunile şi au spus clar că nu vor vota un Guvern susţinut de PSD sau un Guvern în care PSD ar avea influenţă. Ei consideră că un Guvern tehnocrat ar avantaja doar social democraţii şi ar fi, practic, o ieşire din criză pentru PSD. Ei spun că un Guvern tehnocrat ar fi un paravan în spatele căruia PSD ar continua să controleze deciziile Guvernului.

În mod surprinzător, liderul UDMR Kelemen Hunor a spus ieri că Nicuşor Dan ar trebui să îi dea mandatul lui Sorin Grindeanu să formeze Guvernul. Potrivit lui, PSD trebuie să preia guvernarea pentru că ei sunt cei are au dat jos Guvernul Bolojan şi au cei mai mulţi parlamentari. AUR, în schimb, a spus că nu va vota niciodată un Guvern din care nu face parte şi că va susţine doar un Guvern cu premier de la AUR.