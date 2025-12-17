Drumul Naţional 1, celebra şosea care ne duce spre munte, care ar fi trebuit să suporte în curând mii de maşini pe drumul spre vacanţă, s-a rupt. Banda 1 de mers pe sensul Braşov-Ploieşti, în afara localităţii Cornu, a fost restricţionată, după ce o alunecare de teren a afectat terasamentul drumului. Zona este semnalizată acum, iar măsura a fost luată pentru siguranţa tuturor celor aflaţi la drum. Situaţia nu e izolată. În urmă cu aproape două săptămâni, o altă bucată de pământ s-a surpat în apropiere.

O bandă dinspre Brașov către București este restricţionată, pe sensul dinspre București spre munte se circulă normal. Această problemă este locală şi este destul de probabil să continue și în zilele următoare.

Locul în care s-a surpat terenul este serios afectat, canalul pe care ar fi trebuit să se scurgă apa a căzut cu totul. Surparea s-a produs exact în locul în care, cu mai puțin de trei luni în urmă, autoritățile au început lucrările de consolidare. De data aceasta, apa de pe versant s-a infiltrat sub șosea. Un proiectant a venit chiar de la București pentru a vedea exact, alături de constructor, ce e de făcut.

Sunt prezenţi la fața locului atât autoritățile locale din Prahova, cât și reprezentanții CNAIR și muncitorii care încearcă să remedieze situația, deși pare a fi o lucrare de lungă durată.

