Tragedie în Bacău: A murit electrocutat în timp ce monta instalaţiile de Crăciun pentru şeful său

Tragedie în Oneşti, judeţul Bacău. Un bărbat a murit electrocutat, iar un altul a ajuns la spital în timp ce montau instalaţiile de Crăciun pentru şeful său.

la 16.12.2025 , 12:16
Ambulanta România - Profimedia

Doi angajaţi montau instalaţiile, când au atins cu scara un fir de tensiune medie. Impactul a fost devastator.

A murit montând luminiţe

Au fost alertate imediat autoritățile, însă, din păcate, echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cel mai tânăr dintre bărbaţi, în vârstă de 40 de ani. Cel de-al doilea, în vârstă de 44 de ani, a ajuns la spital.

Poliţiştii şi inspectorii de la ITM fac cercetări pentru a vedea cum s-a produs incidentul şi dacă se respectau normele de protecţie a muncii.

