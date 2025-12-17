Zeci sau chiar sute de români din toată țara au picat în plasa unei platforme ce pretindea că oferă cursuri de formare pentru diverse meserii. Oamenii au rămas fără bani după ce au plătit sume considerabile pentru a primi o diplomă acreditată de statul român. Plângerile au început din vară dar în continuare se fac înscrieri la cursuri.

Vorbim despre persoane din întreaga țară care s-au înscris în ultimul an pentru a urma cursuri de calificare în diverse meserii, precum design, croitorie, cofetărie, platiserie și altele. Au plătit în avans cel puțin 4000 de lei în funcție de oferta făcută de organizatori fiecăruia și au așteptat începerea cursurilor.

Ţepuiţi cu cursuri de formare

Acestea erau împărțite în două segmente. Prima dată teoria, iar mai apoi practica, dar foarte puține au ajuns până la final. În funcție de situație, în unele orașe au început partea teoretică, dar cursurile au fost suspendate pe parcurs.

În altele au făcut și o parte de practică, însă examenul final a fost amânat luni de zile fără a mai fi susținut, iar în multe situații cursurile nu au mai început niciodată. Oamenii au început să-și ceară banii înapoi, dar s-au lovit de refuzuri și de noi amânări, până când nu le-a mai răspuns nimeni la mesaje.

S-au unit pe un grup de Facebook pentru a-și împărtăși experiențele, loc în care au aflat că sunt cel puțin 800 de persoane în astfel de situații. Unii dintre ei au făcut plângeri la poliție de luni de zile, alții la ANPC, dar spun că autoritățile nu au făcut absolut nimic pentru a-i sprijini și mai mult, pe platformă online încă se pot face înschieri la cursuri.

