Engie preia un parc eolian aflat în construcție, unul dintre cele mai mari din România

Engie a anunțat semnarea unui acord pentru preluarea unui parc eolian cu o capacitate instalată de 253,1 MW, situat în județul Ialomița, de la compania Greenvolt Power, membră a grupului Greenvolt Group, informează News.ro.

"Engie a semnat un acord pentru achiziţia unui parc eolian cu o capacitate instalată de 253,1 MW de la compania Greenvolt Power, parte a Greenvolt Group. Localizat în judeţul Ialomiţa, proiectul beneficiază de condiţii excelente de vânt şi de stabilitate financiară pe termen lung, asigurată recent printr-un Contract pentru Diferenţă (CfD)", anunţă companiile.

Aflat în prezent în construcţie, acest proiect, care include 42 de turbine de înaltă eficienţă, va deveni unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România odată ce va fi pe deplin operaţional în 2027.

"Această investiţie reprezintă un pas important în strategia Engie de a-şi extinde capacitatea de producţie de energie din surse regenerabile şi de a juca un rol din ce în ce mai important în tranziţia către o energie curată", arată grupul.

Engie Romania deţine şi operează în România 3 parcuri eoliene (178 MW) şi 6 parcuri fotovoltaice (70 MWp). Odată cu această achiziţie, compania îşi dublează capacitatea instalată de producţie de energie regenerabilă din ţară, ajungând la 500 de MW, şi îşi consolidează astfel poziţia pe piaţa de profil.

"Odată cu această achiziţie, Engie continuă să facă progrese semnificative în realizarea planurilor sale de dezvoltare în România, dublându-şi capacitatea instalată de producţie de energie din surse regenerabile şi consolidându-şi poziţia pe o piaţă cu un potenţial remarcabil. Totodată, suntem mândri că putem susţine, prin acţiuni concrete, tranziţia ţării către energia verde", declară Cristian Buzan, vicepreşedinte Engie Romania.

În plus, Engie Romania a securizat şi un contract pentru diferenţă (CfD) care va susţine finanţarea pentru alte două proiecte, unul eolian şi unul solar, ce vor totaliza 224 de MW. Toate aceste proiecte contribuie la obiectivul de a depăşi 1 GW de capacitate instalată de producţie şi stocare de energie regenerabilă până în 2030.

Grupul de companii Engie Romania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producţie din surse regenerabile şi furnizare de energie electrică, precum şi soluţii verzi şi servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice. Engie Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de peste 2,3 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de 24.000 km, deţin o capacitate de producţie din surse verzi de 248 MW şi au peste 4.400 de angajaţi. Grupul Engie Romania a realizat investiţii în valoare de 2 miliarde de euro din 2005 până la 31 decembrie 2024.

Greenvolt, companie din portofoliul KKR, este un grup de energie 100% regenerabilă cu operaţiuni în 20 de regiuni din Europa, America de Nord şi Asia. Grupul oferă soluţii regenerabile în trei domenii principale de activitate: Biomasă Durabilă - prin Greenvolt Biomass - producând energie din reziduuri forestiere şi lemn rezidual urban prin 7 centrale electrice în Portugalia şi Regatul Unit; Utilitate - prin Greenvolt Power - dezvoltând proiecte eoliene, solare fotovoltaice şi de stocare la scară mare pe mai multe pieţe europene, în SUA şi Asia, cu un portofoliu total de 14,1 GW; şi Generare Distribuită - prin Greenvolt Next - concentrându-se pe soluţii B2B pentru instalarea, întreţinerea şi finanţarea sistemelor fotovoltaice pentru autoconsum individual şi colectiv, precum şi mobilitate electrică, LED, acoperişuri, parcări acoperite, baterii, în 12 regiuni din Europa.

Greenvolt Power, parte a Grupului Greenvolt, lider global în energie 100% regenerabilă, operează în segmentul Utility-Scale, specializându-se în energie eoliană onshore, solară şi stocare a energiei.

Cu o prezenţă pe 19 pieţe din Europa, America de Nord şi Asia, Greenvolt Power are în prezent un portofoliu de 14,1 GW, din care 5,1 GW sunt aşteptaţi să fie gata pentru construcţie până la sfârşitul anului 2025. Este, de asemenea, unul dintre principalii dezvoltatori mondiali de sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS) cu un portofoliu de 4,7 GW.

