Iranul a transmis un avertisment României, după decizia autorităților de la București de a permite dislocarea unor echipamente militare americane pe teritoriul țării. Teheranul susține că o eventuală punere a bazelor militare românești la dispoziția Statelor Unite pentru operațiuni legate de Iran ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Republicii Islamice și ar putea atrage responsabilitatea internațională a statului român.

Esmail Baghaei, purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a tranmis că, pe baza dreptului internaţional, mişcarea trupelor americane pe teritoriul românesc este considerată inacceptabilă de Iran.

"În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică. De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil”, a declarat Esmail Baghaei.

Declarația vine la câteva zile după ce România a aprobat solicitarea Statelor Unite de a disloca pe teritoriul său avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și sisteme de comunicații prin satelit pentru operațiuni legate de Iran. Solicitarea SUA a fost aprobată săptămâna trecută în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a afirmat atunci că echipamentele americane sunt "defensive" și nu transportă muniție, precizând că acestea sunt corelate cu sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu și cu parteneriatul strategic româno-american.

