Românii nu mai au bani de restaurante. Speriaţi că ar putea da faliment, mulţi patroni au găsit soluţii

Măsurile de austeritate şi creşterea preţurilor ne-au cam tăiat pofta să mai luăm masa la restaurant. Cu buzunarele aproape goale, momentele de relaxare în oraş au devenit din ce în ce mai rare, iar mulţi români se văd nevoiţi să redescopere gătitul acasă. Speriaţi că ar putea da faliment, mulţi patroni au modificat meniurile şi au introdus opțiuni mai accesibile pentru clienţi.

Bate vântul în restaurante, iar asta se vede cu ochiul liber - mesele tot mai goale. Măsurile de austeritate, dar şi creşterea preţurilor le-au schimbat comportamentul de consum românilor. "Consumatorul a devenit mult mai chibzuit. Dacă înainte comandau fără a-şi face neapărat calcule pentru că se presupunea că dacă a ieşit să se relaxeze asta va face, acum observăm că este mult mai calculat în tot ceea ce comandă", a declarat Marius Bănică, preşedinte HoReCa Oltenia.

Dacă în trecut o ieșire în oraș era mult mai accesibilă, acum românii au redescoperit gătitul în propria bucătărie. "Înainte cu hai, 100 de lei maxim, mâncai, beai ceva, îţi luai şi un desert, acum sare de 100 de lei. e când cu scumpirile astea eşti un pic mai strâmtorat şi iei în calcul mai mult ideea de a mai încerca să găteşti pe acasă".

Reporter: Vă iese mai ieftin dacă gătiţi acasă?

Client: Cu siguranţă.

Mulţi patroni trăiesc acum cu teama că ar putea pune oricând lacătul pe uşă. Datele arată că până la finalul anului 2024 existau aproximativ 33.000 de unități HoReCa în România. Estimările recente arată deja o scădere de cel puțin 10%. Pe fondul cererii există riscul ca, în cursul anului 2026, până la 25% dintre restaurante să dispară.

"Această tentinţă de a se închide restaurantele, da este o tendinţă în creştere", a declarat Marius Bănică. "Dacă aveam clienţi regulaţi de trei, patru ori pe săptămână, acum îi mai vedem o dată, maxim de două ori", a mai spus proprietarul unui restaurant.

Pentru a evita un posibil faliment, unii proprietari caută disperaţi soluţii. "Am venit cu, în ajutorul clientului şi pe platformele de livrare, în colaborare cu ei, pentru că la finalul zilei şi ei au un aport la acest discount, am pus anumite produse la preţuri speciale tocmai ca să încurajăm consumul", a declarat Gheorghe Ştefan, proprietar restaurant.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității trage un semnal de alarmă şi spun că anul acesta între 15% și 25% dintre restaurante ar putea dispărea.

