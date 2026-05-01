Diana Șoșoacă s-a întors aseară în România, după ce a rămas fără imunitate parlamentară şi poate fi acum cercetată penal. Lidera S.O.S. România este acuzată de 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Cu toate acestea, ea a depus o cerere de suspendare a deciziei Parlamentului European.

Zeci de oameni s-au adunat la Aeroportul Otopeni pentru a o întâmpina pe europarlamentara Diana Şoşoacă. Aceştia şi-au arătat sprijinul, dar eu şi scandat mesaje anti-sistem.

Articolul continuă după reclamă

Votul le permite acum procurorilor din România să continue investigațiile în dosarele care o vizează, însă nu implică şi pierderea mandatului, ci își poate continua activitatea în Parlamentul European.

"Probabil că o să mă reţină, 24 de ore şi o să facă propunere de arestare pentru 30 de zile, probabil că o să ajungem în instanţă. Echipa noastră de avocaţi, a partidului SOS, împreună cu mine am depus deja la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cerere de suspendare a deciziei parlamentului pentru că a avut vicii de procedură, pentru că nu s-au respectat drepturile şi libertăţile fundamentale. Au mai fost astfel de solicitări şi mai mult, am depus şi o acţiune de fond pentru care să se anuleze definitiv această decizie de ridicare a imunităţii", a declarat Diana Șoșoacă.

Diana Şoşoacă este cercetată pentru 11 infracţiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război şi negarea Holocaustului.

Alexia Bucur Like De ce jurnalismul? Pentru că lumea e plină de povești care așteaptă să fie spuse. Am ales această meserie nu pentru că mi-am dorit să scriu, ci pentru că mi-am dorit să ascult. ➜

Întrebarea zilei Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰