Video Diana Șoșoacă s-a întors în țară, după ce a rămas fără imunitate. Haos pe Aeroportul Otopeni

Diana Șoșoacă s-a întors aseară în România, după ce a rămas fără imunitate parlamentară şi poate fi acum cercetată penal. Lidera S.O.S. România este acuzată de 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Cu toate acestea, ea a depus o cerere de suspendare a deciziei Parlamentului European.

de Alexia Bucur

la 01.05.2026 , 07:32

După ce marţi i-a fost ridicată imunitatea de către Parlamentul European, Diana Şoşoacă s-a întors aseară în ţară.

Zeci de oameni s-au adunat la Aeroportul Otopeni pentru a o întâmpina pe europarlamentara Diana Şoşoacă. Aceştia şi-au arătat sprijinul, dar eu şi scandat mesaje anti-sistem. 

Cercetată pentru 11 infracțiuni

Votul le permite acum procurorilor din România să continue investigațiile în dosarele care o vizează, însă nu implică şi pierderea mandatului, ci își poate continua activitatea în Parlamentul European.

"Probabil că o să mă reţină, 24 de ore şi o să facă propunere de arestare pentru 30 de zile, probabil că o să ajungem în instanţă. Echipa noastră de avocaţi, a partidului SOS, împreună cu mine am depus deja la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cerere de suspendare a deciziei parlamentului pentru că a avut vicii de procedură, pentru că nu s-au respectat drepturile şi libertăţile fundamentale. Au mai fost astfel de solicitări şi mai mult, am depus şi o acţiune de fond pentru care să se anuleze definitiv această decizie de ridicare a imunităţii", a declarat Diana Șoșoacă.

Diana Şoşoacă este cercetată pentru 11 infracţiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război şi negarea Holocaustului.

Alexia Bucur
De ce jurnalismul? Pentru că lumea e plină de povești care așteaptă să fie spuse. Am ales această meserie nu pentru că mi-am dorit să scriu, ci pentru că mi-am dorit să ascult.

diana sosoaca imunitate parlamentara
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
