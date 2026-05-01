Noi atacuri ruseşti la graniţa cu România. 9 drone care se îndreptau spre Ucraina, detectate. Anunţul MApN
Noi atacuri ruseşti în Ucraina, în apropierea graniţei fluviale cu România. Nouă drone care se îndreptau către spaţiul aerian al Ucrainei au fost detectate, fără a fi depistate în spaţiul aerian naţional, anunţă MApN. Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost alertată prin mesajele RO-Alert.
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că, vineri dimineaţă, au avut loc noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniţei fluviale cu România, iar un grup de 9 drone care se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei a fost detectat, fără a fi depistat în spaţiul aerian naţional. Ca urmare, a fost emis un mesaj RO-Alert, pentru nordul judeţului Tulcea. Explozii au fost raportate la Izmail si Kilia, pe malul ucrainean al Dunării.
Potrivit MApN, Federaţia Rusă a atacat, vineri dimineaţă, obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.
"Ca urmare a detectării unui grup de 9 drone ce se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.36, mesaj RO-Alert. Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spaţiul aerian naţional. Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia", a arătat ministerul, într-o informare.
Alerta aeriană a încetat la ora 4.03. MApN a menţionat că informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.
