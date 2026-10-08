Kelemen Hunor: "dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară"

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat "dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară". UDMR vrea ca Programul de guvernare să conţină o componentă economică puternică, indexarea pensiilor şi protejarea drepturilor minorităţii maghiare.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier. Acesta are la dispoziţie zece zile să pregătească Programul de guvernare şi lista cu miniştri, pentru a fi depuse în Parlament.

Premierul desemnat a anunţat că zilele acestea elaborează programul de guvernare şi se pregăteşte de consultările cu partidele. El a arătat că se va vorbi mult despre majorităţi, negocieri şi nume, dar ceea ce caută sunt soluţii pentru echilibrul politic şi economic în România.

Luca Niculescu preciza că va ţine cont de ceea ce îi vor spune partidele în aceste zile, care au priorităţi diferite şi este firesc să fie aşa, iar rolul său este să le unească într-un program realist.

"Trebuie să găsim răspunsuri la problema preţurilor la energie", afirma premierul desemnat, el arătând că grija faţă de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public şi atenţie la felul în care este cheltuit.

"Un stat care îşi respectă cetăţenii începe prin a le respecta banii. Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcţionează şi să corectăm ceea ce nu funcţionează", mai arăta Luca Niculescu.