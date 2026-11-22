Cine spune că pentru o copilărie fericită avem nevoie de jucării scumpe, cursuri sofisticate şi un program organizat de dimineaţa până seara? Uneori, reţeta e mult mai simplă: un leagăn, un tobogan şi câţiva prieteni de joacă. Iar specialiştii vin şi cu o veste bună pentru părinţi. Copiii care merg în parc cel puţin o dată pe săptămână au rezultate mai bune în ceea ce priveşte dezvoltarea emoţională şi comportamentală. Aşa că, în weekend, poate că cel mai bun plan nu este în mall, ci chiar în parcul de lângă casă.

Pentru copii, locul de joacă din parc este un mic univers în care fiecare zi vine cu o aventură nouă. Este un bun prilej de a lega noi prietenii, iar când imaginaţia intră în joc, nici nu mai e nevoie de prea multe jucării. Copiii scapă şi de capcana telefonului şi a tehnologiei din jurul lor. Aşa că părinţii au doar de câştigat.

Specialiştii atrag atenţia că cei mici nu au nevoie de activităţi sofisticate în fiecare zi

Un studiu arată că joaca în parc cel puțin o dată pe săptămână îi ajută pe copii să se dezvolte emoțional și social. Cei care au acest obicei obțin rezultate cu aproximativ 17% mai bune la evaluările de specialitate și întâmpină mai puține dificultăți de comportament. "Un copil izolat, care nu are legături cu egali, are doar legătură cu adulţi, este un copil care nu-şi dezvoltă abilităţile de socializare, de interacţiune, de schimb, de a construi lucruri împreună cu ceilalţi prieteni", a declarat Irina Gruia, psiholog.

Articolul continuă după reclamă

Specialiştii atrag atenţia că cei mici nu au nevoie de activităţi sofisticate în fiecare zi. Uneori, câteva zeci de minute petrecute în parc, alături de alţi copii, pot fi suficiente pentru experienţe pe care nu le pot reproduce în faţa ecranelor.