Dudu Georgescu, fostul mare atacant al lui Dinamo şi al naţionalei României, a murit la vârsta de 76 de ani. Georgescu locuia în Canada şi a fost găsit mort în casă.

Dudu Georgescu a murit la 76 de ani. E cel mai bun atacant român din istorie şi a câştigat Gheata de Aur de 2 ori - Agerpres

Informaţia a fost confirmată de unul dintre colegii săi de generaţie pentru as.ro.

Cel mai bun atacant all-time din România

Dudu Georgescu s-a născut pe 1 septembrie 1950 şi a început fotbalul la Progresul București, echipă pentru care debuta în prima ligă la doar 18 ani. A urmat apoi CSM Reşiţa, iar din 1973 până în 1983 a jucat la Dinamo. În cele 10 sezoane petrecute la Dinamo a câştigat campionatul de 4 ori şi a obţinut şi o Cupă a României. De asemenea, a devenit cel mai bun atacant din istoria clubului bucureştean, record încă nedoborât. În 260 de meciuri, în campionat, a marcat 207 goluri.

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Dudu Georgescu a câştigat de două ori "Gheata de Aur", trofeul acordat celui mai bun atacant. Georgescu a fost declarat cel mai bun atacant al Europei în 1975 şi 1977 şi tot în 1977 a intrat în competiţia pentru Balonul de Aur, terminând pe locul 9 în clasamentul general. Dudu Georgescu este şi cel mai bun marcator din istoria fotbalului românesc. Per total, a marcat 252 de goluri în 371 de meciuri.