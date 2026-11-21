De la vacanţe, trecem la natură şi vă spunem aşa: sunt înfricoșători, fascinanți și imposibil de ignorat! Unii au fălci puternice, alții se strecoară fără zgomot, iar unul dintre ei măsoară aproape șase metri! Sunt crocodilii caiman, specii spectaculoase pe care le puteţi vedea astăzi, la o expoziţie de reptile ce are loc la Brașov. O incursiune într-o lume exotică, unde curiozitatea învinge teama. Iar cei care ajung aici spun că cea mai captivantă lecție de biologie se trăiește pe viu.

Cei care trec pragul expoziţiei de reptile se împart în două categorii... cei care se tem, dar sunt curioşi să vadă cum arată în realitate un şarpe veninos sau un boa constrictor, şi cei care sunt fascinaţi de aceste creaturi. Atât de pasionaţi, încât se pot transforma în orice moment în ghizi pentru cei din jur.

"Acest şarpe albastru e cel mai veninos din toată încăperea asta. E un şarpe veninos şi pe lângă asta îţi dai seama că e veninos prin culoarea lui foarte deschisă", spune un băieţel.

Printre atracțiile expoziţiei de la Braşov se numără și puii de crocodil: Caimanul lui Cuvier, una dintre cele mai mici specii din lume, și Caimanul cu ochelari. "Dinţii lui sunt ca sabia. În momentul în care a atins pielea s-a spart pielea mea toată până la os. Asta se întâmplă când animalul este stresat".

Articolul continuă după reclamă

Expoziție spectaculoasă de reptile la Brașov

Pitonul uriaș rămâne, fără îndoială, unul dintre cele mai impresionante exemplare.

Cel mai mare exemplar din expoziţie este acest piton reticulat. Este o specie neveninoasă, un şarpe constrictor, lung de aproape 6 metri şi cu o greutate de aproximativ 80 de kilograme.

Pentru vizitatori, timpul petrecut aici se transformă într-o inedită lecţie de ştiinţe. Una la care NU doar copiii participă cu interes.

"Sunt nişte chestii foarte faine şi pentru copii este mirific". "Foarte frumos. Am frică de şerpi, dar totuşi sunt aici. E foarte interesant, mai ales pentru copii". "Am văzut şerpi şi animale care nu ştiam că există - adică şarpe albastru", spun vizitatorii.

Pe lângă șerpi, șopârle și crocodili, vizitatorii pot vedea de asemenea tarantule şi scorpioni.

"Şarpele cu clopoţei, BOA şi multe alte specii de reptile, varan chiar. Cel mai mare şarpe din lume este Reghini, este pitonul meu reticulat, undeva la 5.8 metri şi 80 de km. Este un animal blând în general, dar cu care trebuie să umbli cu mare grijă în general se umblă în cel puţin două persoane cu el, pentru că este un pericol", a declarat Mircea Barbu, administrator.

Toate exemplarele sunt înregistrate, microcipate, iar expoziția funcționează ca o mică grădină zoologică. Tariful de vizitare este de 35 de lei, pentru adulți și de 25 de lei, pentru copii.