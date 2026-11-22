Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vrea să prelungească plafonarea prețului la gaze până la finalul anului 2027. Oficialul spune că liberalizarea pieței în aprilie, așa cum este prevăzut în prezent, ar putea duce la facturi mai mari pentru români. Acesta consideră că piața are nevoie de cel puțin un an de pregătire pentru ca trecerea la prețuri libere să nu vină cu scumpiri.

"În momentul de față, există o legislație valabilă până la 31 martie 2027, prin care prețurile sunt stabilite administrativ pentru populație. Intenția mea pentru 2027 este să continui această schemă de plafonare, pentru gazul care este vândut de producători furnizorilor. Popunerea mea este să continuăm această schemă și pe parcursul anului 2027", a declarat ministrul Dumitru Chisăliță, la Antena 3 CNN.

Ministrul spune că piața are nevoie de cel puțin un an de pregătire pentru ca trecerea la prețuri libere să nu vină cu scumpiri. "Poziția de acum este legată de timp. Dacă noi pornim în iarnă să pregătim o liberalizare, probabilitatea să avem prețuri mari (la momentul liberalizării – n.r.) este foarte mare. De ce? Pentru că în iarnă cererea este mare, oferta este mică și ne vom trezi că ajungem în luna martie cu prețurile mari din iarnă", a spunea Chisăliță în Parlament, scrie Profit.ro.

Februarie și martie este perioada cea mai delicată pentru România, pentru că atunci sunt cele mai scăzute temperaturi, este cererea cea mai mare de gaze, iar în depozite mai este o cantitate redusă de gaze care poate fi adusă în piață, mai spune ministrul.

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Măsuri speciale pentru românii vulnerabili în această iarnă

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a declarat marţi că pentru românii vulnerabili vor exista măsuri de sprijin în această iarnă.

Întrebat de jurnalişti la Palatul Parlamentului, unde a avut o întâlnire cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, dacă se poate vorbi despre măsuri de sprijin în această iarnă pentru românii vulnerabili, el a răspuns: "Cu siguranţă".