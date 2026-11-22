Au trecut 63 de ani de la ziua în care America a amuțit. John F. Kennedy, cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite, era ucis la doar 46 de ani, după nici trei ani petrecuţi la Casa Albă. O moarte brutală, care a schimbat istoria Americii şi a făcut înconjurul lumii. Dar timpul nu i-a șters nici popularitatea. La peste șase decenii de la asasinat, John F Kennedy continuă să fie unul dintre cei mai iubiți președinți americani. În sondajele de popularitate, a ajuns la cote de până la 90%. Tânăr, carismatic și cu o viziune ambițioasă pentru viitorul țării, Kennedy a reușit să câștige admirația unei națiuni întregi.

John F. Kennedy se află în limuzina prezidenţială decapotabilă Lincoln Continental. Alături o are pe soția lui, Jacqueline, pe guvernatorul Texasului, John Connally şi soţia acestuia, Nellie. Participă la un eveniment de campanie înaintea alegerilor din 1964. În timp ce coloana oficială traversează Dealey Plaza, trei focuri de armă sunt trase din clădirea depozitului de cărți școlare. Connally e rănit, dar supravieţuieşte. America asistă, însă, la a patra asasinare a unui preşedinte. Şi la primul act din era televiziunii. 30 de minute mai târziu, JFK ajunge la spitalul Parkland Memorial, iar medicii confirmă decesul preşedintelui. America încremeneşte.

71 de ore de transmisie LIVE non-stop la posturile TV americane

După o oră şi jumătate de la moartea lui Kennedy, America avea deja un nou preşedinte. Vicpreşedintele Lyndon B. Johnson a depus jurământul la bordul avionului prezidențial Air Force One, la sol, pe aeroportul din Dallas. A devenit, pe loc, cel de-al al 36-lea preşedinte al Statelor Unite. Jacqueline, văduva lui Kennedy, era prezentă și purta încă hainele pătate de sângele soțului său. Cele trei gloanţe au fost trase de Lee Harvey Oswald, fost pușcaș marin american cu simpatii marxiste, care crescuse în Uniunea Sovietică. Oswald a fost arestat la scurt timp după atac. Două zile mai târziu, pe 24 noiembrie, în timp ce era transferat către o altă închisoare, Oswald moare împuşcat de Jack Ruby, un proprietar de club de noapte din Dallas. Momentul a fost transmis şi la televizor.

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Din momentul asasinatului şi până la finalul înmormântării de stat, cele trei rețele de televiziune, ABC, CBS și NBC au fost în direct aproape 71 de ore non-stop. A fost cel mai lung eveniment de știri neîntrerupt până la 11 septembrie 2001. După asasinarea lui Kennedy, Serviciul Secret American a schimbat complet protocolul de securitate. Le-a interzis preşedinţilor să folosească vehiculele decapotabile, să aibă plimbări spontane sau să impună propriile reguli de securitate.