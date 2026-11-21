Dacă nu știți încă ce să puneți sub brad pentru familie sau prieteni, obiectele vintage pot fi alternativa perfectă la darurile obișnuite, de duzină. La târgurile de antichități, piese păstrate de zeci sau chiar sute de ani își caută acum un nou proprietar. iar printre clienți sunt tot mai mulți tineri. Unele obiecte sunt pe cât de rare, pe atât de scumpe. Pentru colecționari, însă, valoarea nu stă doar în vechime sau preț, ci și în istoria fiecărei piese.

Trei secole au trecut peste o fântână de grădină unicat. Astăzi, este una dintre cele mai valoroase piese expuse într-un târg de antichități din Iași. Costă câteva mii de euro. Nici mobilierul nu lipsește din oferta colecționarilor. Piese care amintesc de interioarele de altădată, cu detalii lucrate manual și un stil greu de reprodus astăzi.

"Mobilierul pe care îl vedem aici provine chiar dintr-un palat ducal din Florența. Așa își primeau oaspeții nobilii din perioada Belle Époque. Pe atunci, nu toată lumea își permitea un astfel de mobilier. Astăzi însă, putem să îl cumpărăm și să îl punem la noi în sufragerie. 1.500 de euro costă canapelele și încă 1.000 de euro această vitrină", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

De la mobilier de epocă, bijuterii şi porţelanuri, la tablouri sau piese de colecție, fiecare stand ascunde câte o poveste. O punte vie între trecut și prezent pentru colecționari. O alternativă la obiectele noi, fabricate în serie, pentru ceilalți. Astfel, multe dintre aceste comori ajung sub brad ca daruri vintage. Pe cât de rare, pe atât de pline de farmec.

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"Mi-aș cumpăra o jucărie pentru nepoțelul meu. Este la mâna a doua, dar are valoarea ei de artefact și sunt mașini care nici nu se mai fac. Am văzut și câțiva tineri care spuneau: "Uite, pentru bunica i-aș lua perlele astea"". "Mi se pare foarte impresionant tot ce văd, așa, mai vintage. Ne aduce aminte de multe amintiri. Bijuteriile mi se par foarte drăguțe", au spus oamenii.

De ce sunt tinerii tot mai interesați de obiectele vechi

De altfel, studiile arată că 6 din 10 români au cumpărat în ultimul an cel puțin un produs second-hand sau vintage. 17% dintre ei sunt atrași tocmai de unicitatea lor. Cei mai interesați de astfel de obiecte sunt, culmea, tinerii.

"E o surpriză plăcută, da. Am văzut copii care sunt foarte dornici de a afla istoria unui obiect, cât de mic", a declarat Marian Spătariu, colecționar de antichități din Brașov.

"Noi apreciem lucrurile vechi pentru că le-am avut când eram copii. De exemplu, muzica pe vinil. Am trăit cu muzica asta, cu Aura Urziceanu, Mihai Constantinescu. Era o bucurie pentru noi", a spus Gabriel Constantinescu, reprezentant al Asociației Colecționarilor București.

Așadar, înainte de a alege cadourile pentru Crăciun, merită să aruncaţi o privire în trecut.