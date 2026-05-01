MAE anunţă declasificarea a peste 5.000 de dosare diplomatice. Sunt incluse mineriadele și alegerile din 1990

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că vor fi declasificate peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani de tranziție din arhivele MAE. Alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai, corespondența cu URSS se numără printre documente.

de Redactia Observator

la 01.05.2026 , 06:50
„Românii au dreptul să știe cu adevărat istoria tranziției României. Prea multe lucruri au rămas prea mult timp nespuse, neclare, iar în aerul închis al lipsei de informații cresc conspirațiile și neîncrederea”, a declarat Țoiu, pe X.

Este vorba despre 5.376 de dosare, păstrate în 768 de mape de arhivă, ocupând aproximativ 100 de metri liniari de raft, ce reprezintă „cea mai consistentă tranșă de documente diplomatice scoase de sub clasificare după cele de dinainte de 1989 și acoperă o perioadă de inflexiune în istoria noastră recentă”, a adăugat Oana Țoiu.

Ce dosare vor fi declasificate

Printre titlurile dosarelor, se numără:

„Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989″;

„Reunificarea Germaniei (1990)”;

„Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai”;

„Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS”.

Documentele menționate nu mai au încadrarea de secret de stat de peste un deceniu, iar MAE va continua procesul, inclusiv cu pașii de digitalizare și publicare.

„O democrație matură nu se teme de propria istorie. O publică spre consultare cetățenilor și o studiază”, a adăugat Țoiu.

Proiectul de Hotărâre de Guvern este de astăzi în transparență decizională pe site-ul MAE.

