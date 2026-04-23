Surse: Grindeanu ar urma să sesizeze CCR după demisia miniştrilor

"Suntem evident într-o criză politică. În orice formulă politică, majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale", a declarat Nicuşor Dan. După consultări şi cu doar câteva ore înainte ca miniştrii PSD să-şi depună demisiile, preşedintele a cerut acestora să se concentreze pe soluţii, nu pe probleme. "Deci dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor".

Şeful statului a îndemnat inclusiv la calm. Însă astăzi, impasul şi conflictul care au aruncat în aer scena politică vin cu ruptura oficială. După 10 luni la guvernare, social-democraţii au votat în unanimitate retragerea miniştrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan. În urma acestei decizii, vicepremierul Marian Neacşu, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea şi toţi cei 6 miniştri PSD îşi vor depune demisiile înainte de şedinţa de joi a Guvernului. În locul miniştrilor PSD, primul ministru va numi interimari, timp de 45 zile, dintre actualii miniştrii de la celelalte partide din Coaliţie. În plus, Ilie Bolojan va demite toţi secretarii de stat şi toţi prefecţii instalaţi în funcţie cu sprijinul PSD.

Potrivit surselor Observator, Sorin Grindeanu ar urma să sesizeze Curtea Constituţională imediat după demisia miniştrilor pentru a clarfica dacă guvernul e considerat picat odată cu schimbarea culorii politice. Până când CCR nu dă un răspuns, România ar putea intra într-un scenariu similar celui din 2009, când guvernul Boc a funcționat cu miniștri interimari timp de 90 de zile, fără o majoritate parlamentară clară.

"Fiecare din partidele care au venit azi şi minorităţile naţionale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare – OECD, SAFE, PNRR", a mai declarat preşedintele.

Preşedintele PSD i-ar mai fi spus lui Nicuşor Dan că varianta depunerii unei moţiuni de cenzură este ultima variantă luată în calcul. Ar urma să se întâmple la începutul lunii mai, în cazul în care guvernul minoritar nu va cere votul de încredere în parlament. În paralel, AUR a anunţat că dacă moţiunea PSD nu vine în timp util, vor iniţia propria moţiune, pe 13 mai.

"Am expus că una dintre soluţii să fie continuarea acestei coaliţii pro-europene, dar cu un alt prim-ministru", a declarat Sorin Grindeanu. "Îmi asum în continuare mandatul de premier", a transmis Bolojan.

"Da. Votăm. Da, vrem să plece acest guvern acasă", a declarat şi preşedintele AUR, George Simion.

Premierul şi-a asigurat susţinerea USR, dar şi a UDMR la consultările de la Cotroceni. "Suntem îngrijoraţi ca reformele pe care le-a început acest guvern, să fie acum şterse cu buretele. Este evident că nu există o cale uşoară din criza în care ne-a aruncat PSD", a transmis Dominic Fritz. "Se poate discuta despre un guvern minoritar dacă va exista o susţinere în Parlament", a spus şi Kelemen Hunor.

Cum PNL, USR şi UDMR nu au majoritate pentru un vot de încredere, partidele trebuie să adune cel puţin 52 de susţinători de la alte formaţiuni politice. În spatele uşilor închise, Sorin Grindeanu a cerut membrilor de partid să strângă rândurile.

La finalul consultărilor de ieri, numărul doi în PNL l-a atacat pe Nicuşor Dan pentru că nu îl susţine pe Ilie Bolojan. "Eu înţeleg cartea echidistanţei Constituţionale, dar la un moment dat nu poți fi permanent echidistant", a declarat Ciprian Ciucu.

Conflictul politic stârneşte îngrijorare şi în rândul sindicatelor şi al mediului de afaceri."O criză politică înseamnă dobânzi mai mari, investiţii amânate sau anulate înseamnă pierdere de locuri de muncă", a transmis Dan Şucu, reprezentant al mediului de afaceri.

Surse de la Cotroceni spun că o ultimă variantă luată în calcul de preşedinte în cazul în care partidele nu ajung la o înţelegere este să propună el un premier independent, nu unul tehnocrat.