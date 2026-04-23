Observator » Ştiri politice » Miniştrii PSD au demisionat din Guvern. Ce mutări pregătesc Grindeanu și Bolojan

PSD a rupt oficial Coaliţia, miniştrii săi au demisionat azi din Guvern. Pentru moment, Executivul rămâne cu puteri depline. Premierul Ilie Bolojan va desemna interimari pentru portofoliile social-democraţilor, dintre membrii guvernului în funcţie, iar acest interimat va fi de 45 de zile. În această perioadă, poate fi depusă o moţiune de cenzură împotriva guvernului, în Parlament. 

de Bianca Iacob

la 23.04.2026 06:56
Surse: Toţi miniştrii PSD vor merge la ora 14.00 la Guvern pentru a-şi depune demisiile Surse: Toţi miniştrii PSD vor merge la ora 14.00 la Guvern pentru a-şi depune demisiile Galerie (2)
23.04.2026, 14:11

PSD anunţă oficial demisiile miniştrilor săi din Guvern

"Demisiile miniștrilor PSD marchează inițierea schimbării cerute de o largă majoritate a cetățenilor români

PSD precizează că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.

Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice.

Totodată, menținerea în fruntea unui guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale.

Retragerea miniștrilor PSD nu reprezintă o abandonare a guvernării, ci un act prin care este inițiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetățenilor români. Recesiunea, inflația, prăbușirea consumului și a producției impun o astfel de schimbare! Ar fi fost iresponsabil să continuăm pe aceeași cale care s-a dovedit greșită, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm!

PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat, care să fie receptiv la problemele cetățenilor și care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară.

Până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.

De asemenea, miniștrii demisionari ai PSD își vor îndeplini atribuțiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidențial privind vacantarea funcțiilor. În această perioadă, miniștrii PSD nu vor mai participa la ședințele de guvern, dar își vor delega reprezentarea către secretarii de stat desemnați de celelalte partide din Coaliția de guvernare", a transmis PSD 

 

23.04.2026, 13:49

Miniștrii PSD vin la Guvern

Primul ministru PSD care ajunge la Guvern este Florin Manole, însoțit de Ciprian Văcaru. A fost urmat de Marian Neacșu, Alexandru Rogobete și Ciprian Șerban.

23.04.2026, 13:43

Emil Boc amintește precedentul din 2009, când PSD și-a retras miniștrii din Guvern

"Retragerea miniștrilor PSD de la guvernare. Prezentul este, uneori, doar o bună ocazie de a repeta greșelile trecutului. Cu alți actori. Cu alte decoruri. Dar cu același final.

Retragerea miniștrilor PSD de la guvernare în 2026 seamănă periculos de mult cu filmul din 2009. Iar istoria are un obicei interesant: nu votează emoțional. Votează logic. Și ține minte.

Când abandonezi guvernarea în vremuri dificile, nu pari curajos. Pari că ai părăsit terenul înainte de finalul meciului. Iar alegătorii respectă mai mult pe cei care rămân să rezolve problemele decât pe cei care caută ieșirea de urgență.

Politica nu este despre cine coboară primul din barcă atunci când vine furtuna. Politica este despre cine rămâne să ducă barca la mal.

Uneori, în politică, memoria este scurtă. Dar consecințele sunt foarte lungi. PSD riscă să descopere din nou ceea ce a mai aflat o dată: că fuga de responsabilitate nu aduce capital politic, ci nota de plată la următoarele alegeri.

Istoria nu greșește prea des. Mai ales atunci când politicienii insistă să repete aceeași lecție" a scris Emil Boc pe Facebook. 

23.04.2026, 13:41

Ce mutare pregăteşte Ilie Bolojan

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a confirmat că sunt discuții în curs între liberali și parlamentari AUR, POT, SOS, PACE și chiar cu parlamentari PSD pentru a susține un Guvern minoritar.

Liberalul a transmis că nu există nicio șansă pentru reconciliere cu PSD, varianta cea mai probabilă fiind un Guvern minoritar condus de Bolojan.

În interiorul celor 45 de zile vor fi făcute toate demersurile să avem niște miniștri propuși Parlamentului pentru validare, a transmis el, confirmând că Bolojan va veni să ceară vot în Parlament.

Referitor la lista interimarilor, a transmis că "vor fi discuții și că va decide premierul". 

23.04.2026, 13:14

Dogioiu: Premierul a mulţumit miniştrilor PSD, în special lui Neacșu

"La finalul ședinței de guvern, Bolojan le-a mulțumit miniștrilor PSD care nu au fost la ședință, a subliniat că a fost o muncă de echipă. A mulțumit special domnului Neacșu pentru felul în care a înțeles să colaboreze cu premierul", a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

"Domnul prim-ministru lucrează la o potențială listă de miniștri interimari, care va fi activată într-o eventuală demisie. Lista nu este definitivată, premierul se ocupă de acest lucru", a mai precizat Dogioiu.

Ea a arătat că "ceea ce a mai cerut premierul este ca din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii oameni, exclusiv pe criteriul competenţei şi a felului în care îşi fac datoria, nu pe criterii politice". 

23.04.2026, 13:11

Ludovic Orban: Nicușor Dan s-a umilit când s-a aplecat să-l salute pe Grindeanu la negocieri

Ludovic Orban, preşedintele Forţa Dreptei, a declarat pentru Observator că ia în calcul să se întoarcă în PNL, dar nu dacă pică Guvernul. Fostul premier a spus că azi se întâlnește din nou cu Ilie Bolojan pentru a discuta, dar că nu i-a propus vreun minister.

Principalele declarații făcute de Ludovic Orban:

  • PSD e un partid iresponsabil, a aruncat țara în criză
  • Nicușor Dan s-a umilit când s-a aplecat să-l salute pe Grindeanu la negocieri
  • Nicușor Dan susține PSD-ul, nu pe Bolojan. Era mediator dacă ieșea public să ia poziție la fiecare deviere a PSD-ului
  • De ce să își dea Bolojan demisia? Că cere PSD? N-a încălcat protocolul. Următoarea țintă a PSD e Nicușor!
  • Am cheltuit bani în pandemie să salvăm economia, nu cum a făcut Ciolacu, "nu le e rușine"
23.04.2026, 13:05

Marian Neacşu: Secretarii de stat își vor depune demisia odată cu moțiunea de cenzură

"Urmează să ne dăm demisia de la 14.00. Toți miniștrii, inclusiv eu....Secretarii de stat își vor depune demisia odată cu moțiunea de cenzură. Va fi depusă când va decide partidul. ", a declarat Marian Neacşu, vicepremier PSD.

23.04.2026, 12:24

Şedinţa de Guvern fără miniştrii PSD

Cine participă la ședința de guvern de azi în locul miniștrilor PSD:

Sănătate - Stela Firu (PNL)
Transporturi - Lucian Cosma (USR)
Energie - Marius Poșa (minorități)
Muncă – Dinică Silvia (USR)
Justiție - Ioan Turc (PNL)
Agricultură - Emil Dumitru (PNL)
SGG - Cristina Trăilă (PNL)

23.04.2026, 11:57

Nazare: Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern

Ministrul Finanţelor, liberalul Alexandru Nazare, a făcut încă un apel către PSD să nu retragă miniştrii din Guvern. "Premierul României, un premier care a performat şi performează, este Ilie Bolojan. Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern", a spus Nazare, într-un clip video postat pe Facebook.

El reaminteşte că "o astfel de decizie ar atrage după sine creşterea costurilor de finanţare, o îngrijorare din partea instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv a agenţiilor de rating".

"A fost greu în discuţiile cu aceştia şi este greu să explicăm această decizie şi orice turbulenţă politică în România", a mai declarat ministrul.

23.04.2026, 11:38

Surse: Cum ar putea arăta Guvernul interimar

Surse Observator au transmis că cea mai probabilă variantă pentru cei şase interimari la ministerele PSD este formula: 3 miniştri de la PNL - 2 de la USR şi 1 UDMR

Se negociază cine va prelua secretariatul general al Guvernului. Bolojan l-ar vrea pe Mihai Jurca, dar şi USR îşi doreşte poziţia, au declarat surse politice pentru Observator.

23.04.2026, 11:28

Secretar general adjunct de la PSD, în şedinţa de guvern

La ședința de guvern, care a început la ora 11:00, este prezent și un secretar general adjunct de la PSD, au transmis surse politice pentru Observator.

De la Ministerul Muncii şi Transporturi sunt doi secretari de stat de la USR, iar de la Sănătate este unul de la PNL, iar de la Justiție este de la PNL. Iar la Ministerele Energiei şi Agricultură sunt tot doi secretari de stat liberali.

Miniştrii social-democraţi vor veni joi, la ora 14:00, la Guvern, pentru a-şi depune demisia, potrivit surselor citate. 

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a spus azi că miniştrii PSD nu vor participa la şedinţa de Guvern: "Şi-au delegat secretarii de stat. În acest moment, nu avem nicio demisie a niciunul ministru. Oficial, nu voi comenta asupra interimatelor din moment ce niciun ministru PSD până acum nu a renunţat la puterea pe care o are". 

23.04.2026, 11:05

PSD ia în calcul o sesizare la CCR cu privire la situaţia Guvernului după ce rămâne fără sprijin parlamentar

Surse politice din PSD au declarat pentru Observator că partidul ia în calcul o sesizare la CCR, pentru ca instanța să decidă dacă Guvernul este considerat demis prin retragerea miniștrilor PSD. Nu pot să facă sesizare înainte să înceapă interimatul, adică abia după numirea miniștrilor interimari ar putea.

Potrivit surselor citate, CCR trebuie să se pronunțe dacă Ilie Bolojan trebuie să vină în Parlament, în cursul celor 45 de zile, pentru a cere votul de încredere.

Totodată, rămâne în calcul și scenariul cu moțiunea. Nu este clar ce vor face social-democrații, dar vor avea discuții în partid în zilele următoare și vor stabili. În prima fază, așteaptă să vadă mutarea premierului Bolojan.

Sorin Grindeanu a confirmat că președintele Nicușor Dan i-a rugat să dezescaladeze criza și susține că este complet de acord. Întrebat dacă va vorbi cu premierul Bolojan, Grindeanu a transmis că "în mod sigur eu nu voi mai escalada lucrurile".

23.04.2026, 10:31

SURSE: Miniştrii PSD îşi vor depune demisiile la ora 14:00

Miniştrii PSD îşi vor depunde demisiile la Guvern la ora 14:00, au declarat surse pentru Observator. Este aşteptat şi mesajul premierului Bolojan în care va anunţa că a luat ct de demisii şi cine va prelua interimatul. 

Potrivit surselor Observator, Bolojan va trimite demisiile la Cotroceni, imediat ce le va primi. Se aşteaptă ca Nicuşor Dan să semneze decretele cât mai repede. Preşedintele are 15 zile să ia act de demisii şi alte 10 zile să ia act de propunerile pentru interimari.

23.04.2026, 10:17

Surse: Miniştrii PSD nu participă la şedinţa de Guvern

La şedinţa de Guvern de astăzi, programată la ora 11:00, nu vor participa miniştrii PSD, potrivit surselor Observator. Îşi vor da demisia formal în jurul prânzului, iar atribuţiile vor fi delegate altor secretari de stat de la alte partide. 

23.04.2026, 07:16

Premierul şi-a asigurat susţinerea USR, dar şi a UDMR

 

23.04.2026, 07:14

Nicuşor Dan: Suntem evident într-o criză politică

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri seară, că a cerut partidelor, la consultările avute la Palatul Cotroceni, să dezescaladeze retorica publică şi să "se uite la viitor, ce vom face, mai mult decât la trecut", "la soluţii mai mult decât la probleme".

"Suntem evident într-o criză politică. Criza asta n-a început azi, de luni de zile neînţelegerile, diferenţele de opinie între partidele din coaliţie s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor la discuţiile pe care le-am avut şi o fac şi public acum este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte, apoi să se uite la viitor, ce vom face, mai mult decât la trecut, să se uita la soluţii mai mult decât la probleme", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, miercuri seară, după consultările cu partidele din coaliţia de guvernare.

23.04.2026, 07:02

Surse: Grindeanu ar urma să sesizeze CCR după demisia miniştrilor

"Suntem evident într-o criză politică. În orice formulă politică, majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale", a declarat Nicuşor Dan. După consultări şi cu doar câteva ore înainte ca miniştrii PSD să-şi depună demisiile, preşedintele a cerut acestora să se concentreze pe soluţii, nu pe probleme. "Deci dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor".

Şeful statului a îndemnat inclusiv la calm. Însă astăzi, impasul şi conflictul care au aruncat în aer scena politică vin cu ruptura oficială. După 10 luni la guvernare, social-democraţii au votat în unanimitate retragerea miniştrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan. În urma acestei decizii, vicepremierul Marian Neacşu, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea şi toţi cei 6 miniştri PSD îşi vor depune demisiile înainte de şedinţa de joi a Guvernului. În locul miniştrilor PSD, primul ministru va numi interimari, timp de 45 zile, dintre actualii miniştrii de la celelalte partide din Coaliţie. În plus, Ilie Bolojan va demite toţi secretarii de stat şi toţi prefecţii instalaţi în funcţie cu sprijinul PSD.

Potrivit surselor Observator, Sorin Grindeanu ar urma să sesizeze Curtea Constituţională imediat după demisia miniştrilor pentru a clarfica dacă guvernul e considerat picat odată cu schimbarea culorii politice. Până când CCR nu dă un răspuns, România ar putea intra într-un scenariu similar celui din 2009, când guvernul Boc a funcționat cu miniștri interimari timp de 90 de zile, fără o majoritate parlamentară clară.

"Fiecare din partidele care au venit azi şi minorităţile naţionale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare – OECD, SAFE, PNRR", a mai declarat preşedintele.

Preşedintele PSD i-ar mai fi spus lui Nicuşor Dan că varianta depunerii unei moţiuni de cenzură este ultima variantă luată în calcul. Ar urma să se întâmple la începutul lunii mai, în cazul în care guvernul minoritar nu va cere votul de încredere în parlament. În paralel, AUR a anunţat că dacă moţiunea PSD nu vine în timp util, vor iniţia propria moţiune, pe 13 mai.

"Am expus că una dintre soluţii să fie continuarea acestei coaliţii pro-europene, dar cu un alt prim-ministru", a declarat Sorin Grindeanu. "Îmi asum în continuare mandatul de premier", a transmis Bolojan.

"Da. Votăm. Da, vrem să plece acest guvern acasă", a declarat şi preşedintele AUR, George Simion.

Premierul şi-a asigurat susţinerea USR, dar şi a UDMR la consultările de la Cotroceni. "Suntem îngrijoraţi ca reformele pe care le-a început acest guvern, să fie acum şterse cu buretele. Este evident că nu există o cale uşoară din criza în care ne-a aruncat PSD", a transmis Dominic Fritz"Se poate discuta despre un guvern minoritar dacă va exista o susţinere în Parlament", a spus şi Kelemen Hunor

Cum PNL, USR şi UDMR nu au majoritate pentru un vot de încredere, partidele trebuie să adune cel puţin 52 de susţinători de la alte formaţiuni politice. În spatele uşilor închise, Sorin Grindeanu a cerut membrilor de partid să strângă rândurile.

La finalul consultărilor de ieri, numărul doi în PNL l-a atacat pe Nicuşor Dan pentru că nu îl susţine pe Ilie Bolojan. "Eu înţeleg cartea echidistanţei Constituţionale, dar la un moment dat nu poți fi permanent echidistant", a declarat Ciprian Ciucu.

Conflictul politic stârneşte îngrijorare şi în rândul sindicatelor şi al mediului de afaceri."O criză politică înseamnă dobânzi mai mari, investiţii amânate sau anulate înseamnă pierdere de locuri de muncă", a transmis Dan Şucu, reprezentant al mediului de afaceri.

Surse de la Cotroceni spun că o ultimă variantă luată în calcul de preşedinte în cazul în care partidele nu ajung la o înţelegere este să propună el un premier independent, nu unul tehnocrat.

23.04.2026, 07:01

Miniştrii PSD ar urma să demisioneze joi

Conducerea PSD s-a reunit, miercuri, pentru a stabili strategia, în urma consultării interne din partid de luni, când membrii PSD au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Social-democraţii au votat, în unanimitate, ca miniştrii PSD să îşi înainteze demisiile, joi, înainte de şedinţa de guvern, programată pentru ora 11.00.

PSD are în Executiv şase portofolii, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu şi ministrul Muncii, Florin Manole, plus postul de vicepremier, deţinut de Marian Neacşu. De asemenea, Secretariatul general al Guvernului este condus de social-democratul Ştefan Radu Oprea. 

Bianca Iacob
Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

