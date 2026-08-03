Grindeanu vrea ca Bolojan să meargă la Bruxelles pentru a cere amânarea închiderii centralelor pe cărbuni

PSD va depune la Senat un proiect de lege privind producția de energie, care prevede că nu se poate închide nicio unitate până nu pune ceva în loc, a declarat, luni, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care i-a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor pe bază de cărbune.

"Așa cum am promis în fața românilor, Parlamentul se reunește de câte ori este nevoie pentru a încerca să rezolve din problemele urgente ale economiei. În această situație de criză există riscul în continuare să închidem reactorul 2 de la Cernavodă, cu o capacitate de aproximativ 700 de megawați. Una din cele mai simple soluții ar fi repornirea, repet, repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Fiecare din aceste grupuri are puterea de cam 330 de megawați, adunate ar suplini acei 700 de megawați care ar ieși din sistemul energetic național, ceea ce eu cred că ar trebui să fie luat în calcul. De aceea, am solicitat azi convocarea de urgență la Senat a unui Birou permanent pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege prin care România nu va mai închide nicio capacitate de producție a energiei până nu punem ceva în loc. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a subliniat că nu se poate apela doar la importuri de energie care 'umflă' buzunarele altora. "Nu poți lăsa România și fără și mai mult curent. Nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditare a României. Suntem deja în recesiune și economia nu își permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori industriali. Este o sinucidere, din punctul nostru de vedere, economic, atunci când ai soluția de a redeschide aceste capacități aflate în conservare. Și vreau să vă spun că în aceste zile în weekend am avut discuții cu colegi din zonele respective, în special din Valea Jiului, din Gorj, din Hunedoara. Se pot redeschide aceste capacități, închise, unele dintre ele, în aprilie anul acesta, astfel încât să suplinim", a susținut liderul PSD.