Bolojan: Fac apel către autorități și instituții să reducă activitatea şi iluminatul între orele 21-23

Premierul Ilie Bolojan a lansat luni un nou apel către populație, firme și instituții publice, să reducă, unde se poate, consumul de energie în mod deosebit seara, între orele 21 - 23.

Companiile Dacia şi Ford vor avea, voluntar, producţia oprită până pe data de 19 august, ceea ce va însemna o economie la energie de aproximativ 200 MW, a declarat, luni, premierul interimar şi ministru interimar al Energiei, Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Bolojan: Dacia şi Ford au oprit producţia de astăzi, voluntar, până pe data de 19 august

"Orele de presiune sunt cele de seară şi, în discuţiile pe care le-am avut, astăzi, cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânşii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară, funcţie de profilul pe care îl au, funcţie de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar şi pot reporni uşor fără să li se afecteze procesul de producţie, alte companii nu îşi permit acest lucru, trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalaţiile să poată funcţiona în condiţii normale. Una dintre măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanţă, partea de reparaţii şi două companii importante, mari consumatori, Dacia şi Ford. sunt, de astăzi, cu producţia oprită până pe data de 19 (august, n.r.), ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW. Această decizie o vor lua şi alte câteva companii, în aşa fel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie la orele de seară", a spus Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit premierului interimar, până la acest moment, datorită reducerii voluntare a consumului de energie, luni dimineaţa, România a avut consumuri, în medie, cu 200 de MW mai scăzute.

Apel către autorități, instituții, să reducă activitățile clădirilor, să regleze intensitatea luminoasă între orele 21 - 23

"Fac un apel, încă o dată, către cetăţeni, către companii, către autorităţi publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Vreau să le mulţumesc tuturor românilor şi tuturor companiilor care, în aceste zile, la solicitările Guvernului, în faţa acestei realităţi care nu depinde de noi, au luat aceste măsuri şi se văd efectele în reducerea consumului de energie în aceste zile. De exemplu, faţă de alte ore ale zilei, în această dimineaţă am avut consumuri, în medie, cu 200 de MW mai scăzute şi se vede această acţiune a companiilor, de exemplu, legată de reducerea voluntară a consumurilor (...) De asemenea, fac un apel către autorităţile locale, către toate instituţiile publice ca la orele serii să reducă activităţile care ţin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public să regleze intensitatea luminoasă, în aşa fel încât, prin scăderea acesteia, să genereze economii între ora 21:00, de când se aprinde de exemplu iluminatul public, şi până la ora 23:00", a menţionat Bolojan care este şi ministru interimar al Energiei.

Acesta a adăugat că, în zilele următoare, ar putea fi adoptată, complementar, o Hotărâre de Guvern, prin care marii consumatori pot fi notificaţi cu 24 de ore înainte că le va fi stabilită o anume cantitate de consum.

Transelectrica va putea întrerupe marii consumatori

"În zilele următoare, vom adopta complementar o Hotărâre de Guvern care este avută în vedere în condiţiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară, o Hotărâre care este prevăzută în legislaţie şi anume cea prin care avem un mecanism pe care îl putem pune în practică prin Dispecerul Energetic Naţional de la Transelectrica, de limitare a consumului. Asta înseamnă că, cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcţie de tehnologia pe care o folosesc şi de posibilităţile pe care le are Sistemul Energetic Naţional de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în aşa fel încât să putem lua măsuri coordonate, dacă va fi nevoie, în zilele următoare", a subliniat Ilie Bolojan.