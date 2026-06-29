Nicușor Dan amână desemnarea premierului: scenariul unui interimat cu Bolojan până în toamnă

Blocaj total pe scena politică. Președintele n-a desemnat un alt premier și parlamentarii mai lucrează mâine și apoi începe vacanța parlamentară. Caz în care Ilie Bolojan ar putea rămâne prim-ministru interimar până la toamnă.

Sursele Observator spun că președintele Nicușor Dan nu va anunța desemnarea unui premier în aceste zile, chiar dacă senatorii și deputații vor intra de miercuri în vacanța de vară. Nicușor Dan consideră incorrect să aleagă în acest moment între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, atâta timp cât partidele nu au ajuns la un acord politic pentru investirea unui guvern minoritar, așa că șeful statului ar vrea să lase liderii politici să negocieze până când vor ajunge la o soluție de compromis.

Acela va fi momentul în care Nicușor Dan va anunța oficial desemnarea premierului și tot atunci, spun surse politice, Parlamentul ar urma să fie convocat într-o sesiune extraordinară undeva în luna iulie sau chiar în luna august pentru a vota viitorul Guvern.

Altfel, șansele ca partidele să ajungă la acordul cerut de președintele Nicușor Dan sunt aproape inexistente în acest moment. Sorin Grindeanu a repetat azi că PSD nu va vota un Guvern din care nu va face parte.

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Asta în timp ce partidele de dreapta, PNL și USR spun că nu vor acorda un cec în alb și nu-i vor acorda garanții lui Sorin Grindeanu atâta timp cât PSD și-ar dori autonomie totală în ceea ce privește măsurile din programul de guvernare. Altfel, rămâne pe masă, cel puțin ca scenariu ipotetic, și varianta unei rocade la guvernare. Sorin Grindeanu ar fi de acord cu această variantă doar în cazul în care PSD ar fi primul la putere, varianta refuzată însă de partidele de dreapta care și-ar dori ca PSD să vină la guvernare abia în aprilie 2027.