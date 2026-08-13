Pe culoarele Parlamentului a circulat informația cu privire la o întâlnire secretă între unul dintre liderii PSD, Olguța Vasilescu, primar al orașului Craiova, și liderul partidului AUR, George Simion. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a ținut să nege acest lucru. Totuși, a declarat că nu ar avea o problemă dacă aceasta chiar a existat.

Sorin Grindeanu neagă întâlnirea dintre Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și liderul AUR, George Simion. Președintele PSD a fost întrebat de Marius Gîrlașiu, reporter Observator, despre această presupusă întâlnire.

Potrivit surselor politice, o întâlnire între Olguța Vasilescu și George Simon a avut loc acum circa trei săptămâni. Discuțiile ar fi vizat o presupusă alianță pentru a găsi o formulă de guvernare.

Grindeanu: "Olguța a zis că nu! Dar e democrație"

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Marius Gîrlașiu, reporter Observator: Domnule Grindeanu, în ultimele zile au apărut pe scena politică informații despre o întâlnire între Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și George Simion. O întâlnire în care s-ar fi discutat despre o posibilă formulă de guvernare PSD-AUR cu condiția ca dumneavoastră să nu mai fiți președintele Partidului Social Democrat, precum și despre o posibilă alianță după alegerile din 2028. Vreau să vă întreb dacă sunteți la curent cu astfel de discuții purtate fără acordul dumneavoastră, dar și despre cum vedeți o astfel de negociere?

Sorin Grindeanu, președinte PSD: Eu am ascultat-o pe Olguța spunând că nu a existat o astfel de întâlnire. Asta e unu. Doi - PSD este cel mai disciplinat partid din România, așa cum ați văzut în ultimii 30 de ani. Când se ia o decizie, aceasta este urmată de membrii de partid. Așa că aceste lucruri nu sunt importante pentru mine.

Marius Gîrlașiu: Sunteți sută la sută sigur că nu a existat această întâlnire

Sorin Grindeanu: Eu am auzit-o pe Olguța cu urechile mele spunând că nu a existat o întâlnire cu George Simion. Dar asta nu înseamnă că nu poate să se întâlnească. La noi în partid este democrație. Dacă era să mă iau după stilul de conducere de la PNL, erau motive nenumărate să fac anumite excluderi, așa cum au făcut ei. M-ați văzut pe mine să încerc așa ceva? Fiecare om are anumite proiecte, încearcă. Ce e important la PSD este că deciziile le luăm în partid.

Marius Gîrlașiu: Nu aveți o problemă ca un om de la PSD să se întâlnească cu George Simion?

Sorin Grindeanu: Mă confundați cu Bolojan!