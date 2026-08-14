A fost găsit cadavrul turistului britanic dispărut în 2025, în Bucegi

Cadavrul turistului britanic dispărut în Munții Bucegi spre finalul anului trecut a fost găsit, potrivit informațiilor publicate pe Facebook de administratorul Cabanei Omu și de un meteorolog de la Stația Meteo Vârful Omu.

Tănărul britanic a fost găsit în Valea Gaura, potrivit anunţului postat pe Facebook de Adămuţă Andrei, administratorul cabanei Omu. Informaţia a fost confirmată şi de Radu Manta, meteorolog la Stația meteorologică Vârful Omu: "A fost găsit tânărul britanic dispărut în Munții Bucegi încă din iarnă, în zona Valea Gaura, fiind identificate rămășițele pământești".

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Pentru găsirea britanicului s-au organizat mai multe misiuni de căutare, cea mai recentă desfăşurându-se la începutul acestei săptămâni, "inclusiv în zonele indicate anterior, sub pereții de stâncă, în grote și în sectoarele greu accesibile.

Zona a fost verificată în repetate rânduri, prin căutări terestre și cu ajutorul dronelor. În această perioadă, vegetația și configurația terenului limitează foarte mult vizibilitatea aeriană, iar termoviziunea nu mai poate oferi rezultate relevante după intervalul mare de timp scurs.

Din acest motiv, verificările din ultima perioadă s-au concentrat asupra terenului și a zonelor ascunse vederii", explică salvamontiştii.

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George Smyth a dispărut în noiembrie 2025

George Smyth, în vârstă de 18 ani, din Newport, Anglia, a dispărut în timpul unei drumeții în Munții Bucegi, în 23 noiembrie 2025, iar de atunci au avut loc mai multe operațiuni de căutare, în condiții meteo dificile, însă tânărul nu a fost găsit.

Telefonul lui George a avut semnal ultima dată în apropierea Văii Ţigăneşti, o locaţie izolată, situată la o altitudine de 2.000 de metri deasupra nivelului mării, de unde a efectuat apelul de urgenţă disperat. Echipele de căutare au fost mobilizate la câteva ore după apel şi au descoperit mai târziu rucsacul lui George în locul de unde le-a contactat. Cu toate acestea, în ciuda acestor descoperiri, nu s-a găsit nicio urmă a adolescentului dispărut.