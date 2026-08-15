David Popovici a scris istorie. Performanța unică în nataţie a "Rechinului", după aurul de la Paris

David Popovici este unic în istoria nataţiei! A reuşit să câştige probele de 100m şi 200m liber la trei ediţii consecutive de Campionat European. Roma, Belgrad şi acum Parisul au devenit bornele unei poveşti, în care medalia de aur nu mai este o surpriză plăcută, ci încununarea excelenţei în sport! La 21 de ani, înotătorul nostru a transformat bazinul în propriul său teritoriu. Aseară, în finala de 200 metri, nu le-a lăsat adversarilor nicio clipă senzaţia că victoria poate pleca din mâinile lui. A condus cursa de la cap la coadă, a înotat 1 minut, 44 de secunde şi 15 sutimi şi a mai pus o medalie de aur la gât. Acum, palmaresul lui David arată ca unul de final de carieră. Doar că David Popovici este abia la început...

Unele victorii se sărbătoresc, altele intră în istorie. Aseară, la Paris, David Popovici a avut parte de amândouă. 200 de metri. Un minut, 44 de secunde şi 15 sutimi. Rechinul, aşa cum este poreclit de întreaga lume, a fost mai rapid cu patruzeci de sutimi de secundă decât lituanianul Tomas Navikonis. Şi a ajuns legendar.

David Popovici face istorie

"Am fost în control pe tot parcursul cursei şi sunt foarte bucuros că mi-am apărat această dublă de o 100, 200 de metri liber şi am reuşit să o fac pentru al treilea an la rând", a declarat David Popovici.

Articolul continuă după reclamă

Şi poate tocmai aici este măreţia lui David. "Oricum, fiecare medalie, indiferent ce fac cu ea, fiecare medalie pe care o câştig e implicit dedicată tuturor oamenilor care au pus câte o cărămidă în parcursul ăsta al meu. Sunt foarte mândru de asta, foarte fericit", a spus campionul nostru.

Şi are toate motivele: este primul înotător care câştigă proba-regină a nataţiei, dar şi cea de 200 de metri liber în trei ediţii la rând ale competiției continentale. Fără întrerupere, fără pic de greşeală.

Roma 2022, Belgrad 2024, Paris 2026. 100, 200, medalii de aur. David Popovici, primul din istorie cu asemenea performanţă.

Povestea triplei perfecte

Povestea triplei perfecte care pare astăzi firească a început în 2022, la Roma, când un puşti de 17 ani a urcat pentru prima dată pe cele mai înalte trepte ale podiumului european. La proba de 100 de metri liber... "Hai, David, ultima. David Popovici este campion mondial".

...Apoi, la cea de 200. "În aplauzele României, David Popovici! Aur din nou!"

Doi ani mai târziu, la Belgrad, nu doar că nu a cedat coroana, ci a repetat întregul scenariu: aur la 100, aur şi la 200. Iar acum, în 2026, a arătat tuturor cine este David Popovici încă de miercuri.

"Înot pur şi simplu de dragul excelenţei, din această dorinţă cu care poate m-am născut sau cu care am crescut de a performa, de a fi cel mai bun. Această dorinţă de a nu lăsa pe nimeni înaintea mea", a mărturisit David Popovici.

La 21 de ani, David Popovici are 15 medalii în palmares, dintre care 12 de aur, una de argint şi două de bronz. Pe lângă triplu campion european, David este şi campion olimpic la 200 de metri liber, aur cucerit la Paris, în 2024. Iar victoriile se adună, una câte una, de fiecare dată când intră în bazin.