Ilie Bolojan cere mobilizare pentru proiectele PNRR. 4.500 de investiții sunt încă nerecepționate

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că, în următoarele două săptămâni, una dintre principalele priorități ale Guvernului va fi finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR. În acest context, joi dimineață, el a discutat prin teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale din teritoriu implicați în recepția investițiilor.

"Am avut în această dimineaţă, împreună cu miniştrii de resort, o teleconferinţă cu prefecţii şi reprezentanţii serviciilor guvernamentale din ţară responsabili de recepţia proiectelor de investiţii. În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanţate prin PNRR şi să ne asigurăm că acestea sunt recepţionate la timp. Sunt peste 15.000 de proiecte în toată ţara. O bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educaţiei, în vederea dotării şcolilor, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării şi prin intermediul primăriilor. Sunt investiţii în şcoli, dispensare, anveloparea blocurilor şi alte investiţii locale", a scris premierul interimar Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

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Bolojan a subliniat că mai sunt aproximativ 4.500 de proiecte nerecepţionate.

"Recepţionarea lor înseamnă atât finalizarea lucrărilor, cât şi notarea în cartea funciară şi încărcarea în platforma electronică pusă la dispoziţia autorităţilor locale, a documentelor finale care atestă încheierea finanţării. Lucrările recepţionate până la finalul lunii august vor avea finanţarea asigurată din PNRR. Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări, prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene. Le-am cerut prefecţilor şi reprezentanţilor celorlalte instituţii din teritoriu să se mobilizeze, astfel încât toate lucrările finalizate să fie recepţionate în termen", a punctat Bolojan.

În mesajul său, Bolojan a menţionat că fondurile europene şi cele din bugetul de stat au finanţat, în ultimii ani, investiţii importante, de la autostrăzi şi electrificarea căii ferate până la construcţia de spitale, anveloparea blocurilor şi amenajarea de spaţii verzi.