Nicuşor Dan, după 2 luni fără Guvern: "Nu cer prea multe, cer 233 de oameni care să voteze un guvern"

Nicuşor Dan spune că statul român funcţionează, chiar România are doar un premier interimar de aproximativ două luni.

Preşedintele a declarat că în aceste condiţii nu cere prea multe de la partide şi de la viitorul guvern, ci vrea să avem cât mai repede un guvern plin, nu unul interimar. Nicuşor Dan îşi asumă o parte de vină în actuala criză politică şi spune că scenariul alegerilor anticipate este de evitat.

Nicuşor Dan: "Îmi doresc să avem un nou Guvern cu puteri depline. Când va fi, nu ştiu"

"Statul român functionează, instituţiile funcţionează. Avem un Guvern care este în poziţia în care este, dar statul funcţionează. În situaţii exceptionale, Parlamentul se poate reuni. Există acord politic pe PNRR, SAFE, OCDE. Eu îmi doresc să avem un nou Guvern cu puteri depline. Când va fi, nu ştiu. Insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele sau săptămâna următoare pentru a găsi o majoritate, vorbesc mereu cu liderii partidelor. După 2 luni fără guvern, nu sunt în situaţia de a cere prea multe. Eu cer să fie 233 de oameni care să voteze un guvern. În continuare nu înţeleg de ce nu a trecut guvernul Tomac. Toată lumea a greşit în această criză politică, inclusiv eu.

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Sunt un om raţional şi atunci când un om raţional ia o decizie împotriva unei părţi a susţinătorilor săi înseamnă că are un motiv întemeiat. Consider că am dreptate şi duc România în direcţia bună. Mi-aş dori să evităm scenariul alegerilor anticipate, am da o imagine de instabilitate a României", a declarat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: "În situaţiile anterioare era o aşteptare rezonabilă că Guvernul trece; acum este o certitudine că nu trece"

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi că în situaţiile anterioare în care se discuta susţinerea unui nou Guvern era o aşteptare rezonabilă că va fi votat de Legislativ, dar "acum este o certitudine că nu trece".

"În situaţiile anterioare, în care era o aşteptare rezonabilă că Guvernul trece, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu partidele, acum este o certitudine că nu trece. Şi nu vreau să facem un exerciţiu de 'hai să ne jucăm de-a prim-ministrul şi de-a desemnarea Guvernului'", a spus şeful statului în cadrul unei declaraţii de presă.

Preşedintele a subliniat că, "în orice situaţie excepţională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri şi, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE". Nicuşor Dan a participat la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditaţi în România.