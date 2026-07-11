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Nicușor Dan, mesaj de Ziua Prieteniei Româno-Americane: Consolidarea Parteneriatului Strategic este vitală

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Prieteniei Româno-Americane: Consolidarea Parteneriatului Strategic este vitală Nicușor Dan, mesaj de Ziua Prieteniei Româno-Americane: Consolidarea Parteneriatului Strategic este vitală - Administraţia Prezidenţială
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 11.07.2026, 19:21 | Modificat la 11.07.2026, 19:27

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Prieteniei Româno-Americane, evidențiind importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite și rolul acestuia în consolidarea securității, prosperității și cooperării transatlantice. Șeful statului a subliniat că relația dintre cele două țări reprezintă o legătură solidă între aliați și prieteni apropiați.

Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului a subliniat că această zi reprezintă o oportunitate de a reafirma legăturile strânse dintre cele două țări și de a consolida cooperarea transatlantică, scrie Mediafax.

"Astăzi sărbătorim ziua dedicată Prieteniei Româno-Americane. Aceasta este o ocazie specială pentru a evidenția valoarea cu adevărat unică a Parteneriatului nostru Strategic și pentru a reflecta asupra forței relației noastre vibrante și a oportunităților pe care le putem crea împreună ca aliați, parteneri și prieteni apropiați. Consolidarea legăturii transatlantice și a Parteneriatului nostru Strategic este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră comună. Trăiască prietenia noastră!", a transmis Nicușor Dan.

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Mesajul președintelui vine în contextul celebrării Zilei Prieteniei Româno-Americane, dedicată relației bilaterale dintre România și Statele Unite. Nicușor Dan a evidențiat că parteneriatul dintre cele două state depășește dimensiunea diplomatică și militară, reprezentând o colaborare solidă între doi aliați din cadrul NATO.

Șeful statului a transmis că întărirea relației transatlantice rămâne esențială pentru stabilitatea, securitatea și dezvoltarea economică a celor două țări, reafirmând angajamentul României față de parteneriatul cu Statele Unite.

Nicușor Dan, la Summitul NATO: Relația cu SUA, la nivel de dialog există progres

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Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri că relația bilaterală cu Statele Unite înregistrează progrese, afirmând că prioritățile în raport cu Washingtonul sunt extinderea investițiilor americane în România și menținerea prezenței militare.

Redactia Observator
Redactia Observator
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