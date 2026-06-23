Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a anunțat marți că liberalii i-au prezentat președintelui Nicușor Dan o propunere pentru depășirea blocajului politic pe care îl atribuie PSD. Potrivit acestuia, soluția ar permite ieșirea din actuala criză și ar menține angajamentul PNL de a nu mai participa la guvernare alături de social-democrați.

PNL îi propune lui Nicușor Dan două formule de guvernare după eșecul Cabinetului Veștea. Anunțul lui Motreanu - Facebook/ Dan Motreanu

"PNL i-a prezentat preşedintelui Nicuşor Dan soluţia propusă pentru deblocarea crizei politice generate de PSD. Partidul Naţional Liberal propune învestirea unui guvern minoritar pe baza unui Acord pentru România, valabil până la sfârşitul anului. Este vorba despre angajamentul oricărui guvern de a continua măsurile pentru reducerea deficitului bugetar. Un alt aspect important îl reprezintă angajarea răspunderii în Parlament pentru toate proiectele care vizează reforme din PNRR, imediat după instalarea noului executiv", a scris prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu, pe Facebook.

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Ce condiții pune PNL pentru susținerea viitorului executiv

Potrivit acestuia, partidele care semnează respectivul acord trebuie să se angajeze să nu depună moţiuni de cenzură împotriva guvernului până la sfârşitul anului şi viitorul executiv trebuie să poată lucra şi să pregătească bugetul pentru anul 2027.

"În condiţiile în care partidele ar semna un astfel de Acord naţional, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR. În cazul în care PSD se angajează să realizeze aceste reforme, putem vota un guvern minoritar PSD, dar PNL va rămâne în opoziţie. Dacă PSD nu vrea să îşi asume răspunderea guvernării, PNL va forma un guvern minoritar alături de USR şi UDMR, având ca obiectiv îndeplinirea angajamentelor menţionate. În acest fel, putem încheia criza politică generată de PSD. PNL îşi va respecta promisiunea de a nu mai guverna alături de PSD", a precizat Motreanu.

Acesta a adăugat că "Guvernul Ilie Bolojan a fost învestit în urmă cu un an şi a fost nevoit să ia măsuri dificile, dar necesare, care au pus ţara pe traiectoria corectă, prin reducerea deficitului bugetar, demararea unor reforme, eliminarea unor privilegii".

Nicuşor Dan a avut marţi noi consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare, pentru desemnarea unui premier, după ce Guvernul propus de Adrian Veştea nu a întrunit voturile necesare în Parlament pentru a fi învestit.