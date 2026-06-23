Bolojan: România păstrează 13,6 miliarde de euro din PNRR. Guvernul a aprobat renegocierea finală

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat luni că România va reuși să păstreze 13,6 miliarde de euro, sume nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a adoptat în ședința extraordinară de luni seara memorandumului pentru renegocierea finală a PNRR. "Le mulțumesc colegilor noștri pentru că au reușit, în urma acestor negocieri, să păstreze cele 13,6 miliarde de euro reprezentând sumele nerambursabile acordate în continuare României sub formă de granturi", a transmis Bolojan.

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat luni că România a finalizat cea de-a treia negociere pentru modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reușind să păstreze integral partea de granturi, în urma unei negocieri de două luni cu Comisia Europeană. Până la sfârşitul lunii august trebuie să mai absorbim 5 miliarde de euro din granturile PNRR.

"Prin adoptarea în această seară a memorandumului propus de Ministerul Proiectelor Europene se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR, ceea ce înseamnă că suntem în situaţia în care echipele tehnice ale ministerelor noastre conduse de Ministerul Proiectelor Europene au finalizat discuţiile cu echipele tehnice ale Comisiei Europene în aşa fel încât România să poată finaliza absorbţia fondurilor europene. A fost nevoie de discuţii de peste două luni de zile în această perioadă pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme şi cum atingem cele 385 de ţinte şi de jaloane pe care România s-a angajat să le atingă", a declarat Bolojan într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a explicat că obiectivul principal a fost ca România să nu piardă sumele alocate ţării noastre pe componenta de grant, sumele nerambursabile. "Le mulţumesc colegilor noştri că au reuşit ca în urma acestor negocieri să păstreze cele 13,6 miliarde de euro care erau sumele nerambursabile în continuare ca granturi pentru România. Asta înseamnă că până la sfârşitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în aşa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate ", a declarat Bolojan.

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Acesta a precizat că, pe componenta de împrumut din PNRR, "suma care a rămas în aceste discuţii, la final, este de 6,64 miliarde de euro". "Aici avem o reducere de 1,2 miliarde de euro faţă de sumele anterioare de la sfârşitul anului trecut, ca urmare a faptului că o parte din proiecte nu pot fi finalizate şi, pe de altă parte, datorită calculelor care au fost făcute pe componentele de investiţii", a declarat Bolojan.