România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, a declarat marţi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar.

Cu ce propunere vine Bolojan după eşecul Guvernului Veştea. Liderul PNL cere un pact politic pe 6 luni - Facebook

El a transmis un mesaj, după respingerea de către Parlament a învestirii Guvernului Veştea, în care arată că ce se construieşte fără principii, fără seriozitate şi fără onestitate nu poate rezista.

''România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline. Un Guvern construit pe transparenţă, reguli clare şi respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise şi trădările şi-au arătat limitele. Ce se construieşte fără principii, fără seriozitate şi fără onestitate nu poate rezista'', a scris el pe Facebook.

Potrivit acestuia, Partidul Naţional Liberal îşi menţine propunerea privind învestirea unui Guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilească priorităţile României pentru următoarele 6 luni.

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''PNL este pregătit să contribuie la o soluţie. Dar o soluţie corectă, asumată, transparentă şi construită în interesul real al României'', a spus Bolojan.

Guvernul Adrian Veştea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi "pentru" şi 23 de voturi împotrivă.

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