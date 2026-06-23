Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a reacționat dur după ce conducerea PNL i-a solicitat demisia din partid, acuzând o "epurare" politică și anunțând că nu va renunța nici la funcția de președinte al filialei PNL Ilfov, nici la mandatul obținut prin vot.

Prima reacție a lui Thuma după ce conducerea PNL i-a cerut să plece: Bolojan se crede în distopiile lui Orwell - Facebook/ Hubert Thuma

La Congresul Extraordinar al PNL, liberalii au adoptat o rezoluție prin care le-au cerut demisia lui Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu, pe motiv că ar fi participat la acțiuni considerate contrare intereselor partidului. Conducerea formațiunii a avertizat că, în lipsa demisiei, pot fi declanșate procedurile statutare de excludere.

Într-o postare publicată pe Facebook, Hubert Thuma a comparat situația cu practicile din perioada comunistă: "Epurările politice din timpul comunismului au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință."

Liderul liberal din Ilfov susține că a fost îndepărtat din partid în ciuda rezultatelor electorale obținute de-a lungul timpului: "Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot."

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Thuma l-a criticat direct pe Ilie Bolojan și a respins solicitarea de a renunța la mandatul său: "Acum, omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face. Domnul Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește.​"

Thuma anunță că va contesta decizia și refuză să demisioneze

Președintele CJ Ilfov afirmă că are susținerea organizației județene și că va utiliza toate căile legale pentru a contesta măsurile luate împotriva sa.

"Statutul PNL e clar: Ca președinte de filială, demisia se solicită de Biroul Politic Județean Ilfov. Azi, în PNL Ilfov, am susținerea fiecăruia dintre colegii cu care am construit această filială. De aceea nu am demisionat și nu o voi face. Voi folosi toate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură", a afirmat Thuma.

În finalul mesajului, Hubert Thuma a contestat și argumentul potrivit căruia el și colegii săi ar fi fost sancționați pentru apropierea de PSD, amintind declarațiile recente privind susținerea unui guvern minoritar construit în jurul social-democraților.

"Deci întrebarea e simplă: Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?", a conchis Hubert Thuma.