Condiţiile liberalilor pentru a vota un guvern: Fără trădători din PNL sau condamnaţi penal

Alexandru Muraru, vicepreşedinte PNL, a transmis, înaintea consultărilor cu Nicuşor Dan de la Cotroceni, că partidul nu va vota un guvern cu "trădători", plagiatori sau condamnaţi penal.

Muraru a transmis că PNL nu va vota un guvern din care fac parte persoane condamnate penal sau cu trădători din PNL

"Înaintea consultărilor care urmează la ora 14.00, avem un mesaj clar pentru Nicușor Dan. Nu vom vota niciun guvern dacă are în componența sa trădători din PNL. Și nici plagiatori sau condamnați penal.

Așa că, îi transmit președintelui României să lase jocurile meschine, să iasă din hipnoză, și vină la consultările cu Partidul Naţional Liberal cu decență și bună-credință.

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În altă ordine de idei, astăzi se încheie cariera politică pentru toți cei care au trădat deciziile de duminică luate în Congres. Cei care s-au aflat pe lista guvernului Veștea și au votat aseară acest guvern al fripturismului și nesimțirii, vor fi excluși astăzi din PNL. Din acest moment, aceștia nu vor mai fi de folos PSD-ului.

Camerele televiziunilor le-au surprins figurile descompuse de minciuni și ticluiri, de ură și parvenire. Cu ei se încheie definitiv o epocă a combinațiilor.

De astăzi, PNL s-a schimbat fundamental și va continua să facă acest lucru în anii următori. Fie că vom fi în opoziție sau la guvernare, vom acționa cu grijă pentru interesul public și pentru apărarea democrației", a transmis Alexandru Muraru, vicepreşedinte PNL.