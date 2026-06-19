Preşedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, susţine că liberalii nu vor transforma congresul de duminică într-o dezbatere despre posibile excluderi, inclusiv cea a lui Adrian Veştea, precizând că un astfel de subiect nu se află pe ordinea de zi, potrivit Agerpres.

PNL nu va decide excluderea lui Veştea la Congres. Falcă: Nu am vrut să compromitem evenimentul - Hepta

Întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută vineri, dacă hotărârea Tribunalul Ilfov de a suspenda efectele deciziilor BPN poate afecta o eventuală decizie de excludere a lui Adrian Veştea, liderul PNL Arad a spus că nu există pe ordinea de zi astfel de sancţiuni.

"Tribunalul Ilfov nu a analizat pe fond, ci a oprit procedura prin ordonanţă preşedinţială, până se judecă pe fond. Noi, duminică, nu avem pe ordinea de zi excluderea nimănui. Deci nu am avut de gând să compromitem un congres printr-o excludere. Nu avem pe ordinea de zi excluderea domnului Veştea, iar conform statutului preşedintele a convocat un congres extraordinar, asta înseamnă că îşi prezintă mandatul, sunt sigur că va face şi un raport al mandatului dânsului şi, evident, oricine are dreptul să candideze", a spus Gheorghe Falcă.

El a reluat şi a subliniat că PNL nu ar avea interes ca duminică "să compromită acest congres cu o dezbatere pentru excludere". "Pentru noi, domnul Veştea, care nu a respectat decizia partidului, care ne-a spus în şedinţă că nu o respectă, moral e în afara partidului. (...) Instituţional, o să vină vremea să fie şi altă procedură", a spus Falcă.

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PNL Arad îl susţine pe Ilie Bolojan la Congres

Europarlamentarul a precizat că organizaţia judeţeană PNL Arad "va fi alături de Ilie Bolojan" la congresul de duminică şi va susţine moţiunea acestuia. Legat de poziţia lui Veştea în partid, Falcă a spus că aceasta s-a schimbat cu 180 de grade de la o săptămână la alta, după ce anterior a fost de acord ca PNL să nu facă guvern alături de PSD.

"Vă daţi seama, de la o săptămână la alta, o schimbare de 180 de grade la domnul Veştea. Mai mult de atât, luni, în Biroul Permanent Naţional, a primit un timp de răgaz - bun, ai fost rătăcit, dacă îţi depui mandatul până mâine la ora 10 e ok, asta este, mergem mai departe, pentru că partidul nu doreşte să intre cu funcţia de prim-ministru la guvernare. Şi în cadrul şedinţei a spus că el nu se va schimba şi chiar a spus o frază că este dreptul fiecăruia de a fi sancţionat. Deci, a recunoscut că avem, conform statutului, dreptul să sancţionăm pe cineva care nu respectă o decizie a unui om de conducere important al partidului nostru", a spus liderul PNL Arad.

El consideră că duminică la PNL va ieşi "fum alb" şi partidul va decide o nouă direcţie, "una pe care filiala Arad a început-o, de deschidere către societate, de atragere de noi membri, de întărire, din punct de vedere doctrinar, a poziţiei pe anumite teme".