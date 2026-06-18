Vacanţele sunt necesare şi importante pentru sănătatea creierului, dar idealul este să te simţi acasă ca-n vacanţă. Iar ca să ajungi aici, contează foarte mult şi unde locuieşti sau unde ai de gând să te muţi.

Potrivit unui sondaj realizat de Institutul pentru Oraşe Vizionare, Brașovul rămâne, pentru al doilea an consecutiv, orașul pe care românii și-l doresc cel mai mult ca loc de trai. Cluj-Napoca este pe locul doi, în timp ce Sibiul a urcat anul acesta în top cinci, alături de Constanţa şi Timişoara.

Mai jos în clasament, surpriza vine, totuşi, de la orașe mici și medii care câștigă vizibil teren. Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Jiu și Baia Mare încep să fie din ce în ce mai atractive. De ce schimbările acestea de preferinţă? Specialiștii spun că românii se uită tot mai mult la calitatea vieţii.

Evaluarea a luat în calcul mai multe criterii: oportunităţile de a petrece timpul liber, accesul la sport și activități de relaxare, calitatea infrastructurii, mobilitatea în oraș, siguranța străzilor, funcționarea serviciilor de sănătate, dar și costul real al vieții de zi cu zi.

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Toate aceste date arată un lucru clar: românii îşi schimbă mentalitatea. După ce ani la rând în care au fost atraşi ca de un magnet de marile centre urbane, unde sunt oportunităţi profesionale şi viaţă activă, acum luxul este reprezentat de timpul liber şi...linişte. Astfel, oraşele sunt evaluate după modul în care ne fac să ne simţim, nu după oportunităţile economice sau viteza de dezvoltare.