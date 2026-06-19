Efectele fenomenului El Nino se simt deja în mare parte din Europa. Ţările din vest aproape că se sufocă de căldură. În Franţa termometrele au depăşit 40 de grade iar Italia şi Germania îi calcă pe urme. Abaterile termice depăşesc cu 10 grade temperaturile obişnuite. În schimb, în nordul Spaniei o furtună teribilă a măturat mai multe localităţi.

Valul de căldură a acoperit Franţa încă de ieri, mai ales în regiunile centrale şi în partea estică a ţării unde s-au înregistrat temperaturi de peste 40°C. În Paris, autorităţile au dat liber la scăldat pentru ca oamenii să se poată răcori. Canalul Saint Martin a devenit o uriaşă piscină publică.

"Oh, e o nebunie! E greu să supraviețuiești la peste 30 de grade. De aceea avem nevoie de apă ca să ne răcorească. Airbnb-ul nostru e un loc minunat, dar nu e aer condiționat și nici ventilatoare. Deci am dormit groaznic ieri și alaltăieri. Dar la Canalul Saint Martin e totuși puțin mai bine. Și în plus am evantaiul meu, pe care îl iau peste tot", spune un turist.

Val de caniculă în Europa

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Căldură insuportabilă este şi în Italia. În centrul ţării, la Foggia termometrele au ajuns la 39 de grade. La Roma a fost ceva mai răcoare... doar 33 de grade. Motiv pentru localnici şi turişti să caute umbră la terasele şi restaurantele în aer liber.

"E foarte cald aici, dar Roma e foarte frumoasă. Ar trebui neapărat să vii. Vin din California. E aceeași vreme ca aici, foarte cald. Și transpiri, dar vezi lucruri drăguţe așa că merită", spune un turist.

Şi Germania este sub cod de caniculă. Malurile râului Eisnbach din Munchen au devenit locul preferat al localnicilor.

"E fantastic! Știm cu toții cum e vremea în Germania E schimbătoare, așa că mă bucur de fiecare zi în care chiar avem parte de soare. Dar chiar e foarte cald. Atunci de ce mă antrenez? De ce nu? Vremea e minunată, e o atmosferă grozavă. Soarele puternic a dus temperaturile la peste 30 de grade. Iar pentru weekend se aşteaptă cu cel puţin 8 mai mult. Dar în unele zone şi-ar putea face apariţia şi ploile de vară", spun oamenii.

"Masa de aer care se îndreaptă acum spre noi este bogată în energie și umiditate. Aceasta înseamnă că, în următoarele zile, trebuie să ne așteptăm și la furtuni - unele dintre ele severe", a declarat Sebastian Schappert, meteorolog german.

O furtună severă a lovit în schimb partea de nord a Spaniei, în regiunea Galicia. Mai multe sate au fost inundate iar puhoaiele au îngropat garaje şi maşini. Iar alunecările de teren au dus pământul la ferestrele caselor. Specialiştii spun că s-au înregistrat circa 6 mii de fulgere în 24 de ore.