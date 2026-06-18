Vine cel mai intens val de caniculă din ultimii ani. Zonele afectate

Unul dintre cele mai lungi și mai intense valuri de caniculă din ultimii ani începe să se contureze în vestul și centrul Europei. Serviciile meteorologice din mai multe țări au emis deja avertizări pentru temperaturi extreme, iar în unele regiuni din Germania și Elveția a fost instituit cod roșu de caniculă.

Termometru care afișează temperaturi de până la 40 de grade într-o zi de vară însorită - Profimedia

Avertizări de nivel portocaliu sunt în vigoare și în Franța, Elveția, Cehia, Slovacia și Austria, iar meteorologii estimează că, în zilele următoare, acestea ar putea fi actualizate și extinse pe suprafețe mai mari.

Temperaturi şi de 40 de grade

În perioada joi–sâmbătă, temperaturile maxime se vor situa frecvent între 35 și 38 de grade Celsius. Situația ar putea deveni și mai severă începând de duminică și luni, când în anumite zone din Europa Centrală și Occidentală există posibilitatea ca valorile termice să atingă sau chiar să depășească pragul de 40 de grade Celsius.

Articolul continuă după reclamă

Dincolo de intensitatea temperaturilor, durata acestui episod meteorologic reprezintă principalul motiv de îngrijorare. Numeroase modele meteorologice indică persistența caniculei pe întreaga durată a săptămânii viitoare, ceea ce ar putea însemna cel puțin 10 zile consecutive de temperaturi extreme, însoțite de nopți tropicale, în numeroase regiuni ale Europei Centrale și Occidentale.