O echipă de elevi din Capitală a câştigat locul 1 la un concurs internaţional de robotică, desfăşurat în Canada. Tinerii au muncit în fiecare zi mai bine de jumătate de an pentru a-şi îndeplini visul de a urca steagul ţării noastre pe podiumul de la concursul prestigios de peste ocean. Şi după o astfel de reuşită sigur că au fost întâmpinaţi cum se cuvine la aeroport: de părinţi, de prieteni şi de o echipă Observator.

Competiţia reuneşte echipe care proiectează, construiesc şi programează roboţi capabili să îndeplinească diferite sarcini.

"Această competiţie a fost adusă în ţara noastră acum 10 ani, iar ea constă în conceperea unui robot care trebuie să îndeplinească diverse sarcini, tema se schimbă an de an. Sezonul acesta se numeşte decode, robotul trebuie să decoreze mingi de plastic, să le arunce în coş şi să le sorteze pentru puncte în plus. În urma performanţei de la regională am ajuns la naţională, am fost foarte fericiţi. Am fost invitaţi la Canada Cup în Niagara", a declarat Luca Stoica, membru al echipei de robotică.

În spatele trofeului obţinut pentru locul Întâi se află mai mult decât un robot performant. Mai bine de 6 luni, tinerii au proiectat, au construit, au testat soluţii, au învăţat din greşeli şi au lucrat constant.

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"Este cel mai bun premiu din competiţie, este un premiu la care toate echipele speră. Înseamnă enorm pentru că anul acesta am avut un progres extraordinar, am avut un robot foarte bun", a precizat Natalia Taşcău, membru al echipei.

"Anul ăsta mai ales a fost o perioadă intensă de muncă pentru faza regională şi faza naţională, s-a stat extrem de mult la atelier. Au fost o grămadă de sacrificii la nivelul fiecărui individ", a transmis Ştefan Elefterescu, căpitanul echipei.

"Au muncit enorm şi pe partea tehnică şi pe partea non-tehnică, marketing, au învăţat să se promoveze, sunt ca o firmă în miniatură. Le-a fost răsplătită munca, atât a lor cât şi a generaţiilor trecute", a subliniat Petronia Dumitrescu Iacob, profesor coordonator.

"Cel mai dificil pentru ei cred că a fost să nu îşi piardă motivaţia, au fost nenumărate nopţi nedormite. Nu şi-au pierdut speranţa niciodată, au luptat din ce în ce mai mult, au dat sute de mail-uri, au înşurubat cred că mii de şuruburi", a punctat Dan Andrei Niculae, mentorul elevilor.

Rezultatul este dovada că un proiect născut din pasiunea unor adolescenţi se poate transforma într-o performanţă recunoscută la cel mai înalt nivel al unei competiţii internaţionale.