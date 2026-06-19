Giorgia Meloni, umilită public de Trump. Declarația care a jignit toată Italia: "Mi-a fost milă de ea"

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Giorgiei Meloni după summitul G7: "M-a implorat să fac o fotografie cu ea, mi-a fost milă de ea". "Totul este inventat, Italia nu imploră", i-a transmis în replică premierul italian, care se declară uluit de declarațiile liderului SUA. Ministrul de Externe Antonio Tajani și-a anulat vizita la Miami, programată pentru 21 și 22 iunie. El a calificat declarațiile lui Trump drept "grave" și "ofensatoare" la adresa întregii Italii.

Donald Trump a umilit-o pe Giorgia Meloni, spunând în presa italiană că l-a "implorat" să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din Franța. Declarațiile au fost făcute într-un interviu exclusiv pentru emisiunea italiană "L'Aria che tira" de la La7, după încheierea summitului G7 și după Consiliul European, unde europenii cel mai probabil nu au acceptat toate cererile SUA, mai ales cele privind armamentul, explică Corriere della Sera.

Deși la summit cei doi lideri au fost văzuți discutând și zâmbind, Trump a revenit ulterior cu un atac dur la adresa Giorgiei Meloni. Președintele american susține că premierul italian "l-a implorat" să facă o fotografie împreună și că i s-a făcut "milă" de ea, declarații respinse categoric de Meloni, care a spus că "Italia nu imploră".

"Ce mai face prim-ministrul dumneavoastră? Ce a spus când s-a întâlnit cu mine? Probabil că este fericită că am vorbit cu ea. Nu aveam de ce să vorbesc cu ea. Nu ştiu ce să spun. M-a implorat să fac o fotografie cu ea. Îşi dorea atât de mult o fotografie cu mine. Nu aş fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea", este declarația lui Trump, care a inflamat Italia. Trump s-a arătat disprețuitor și iritat față de Meloni, subliniază Corriere.

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Meloni, către Trump: Eu și Italia nu implorăm niciodată

Pentru Meloni însă, afirmațiile președintelui american sunt "inventate". "Sunt uluită. Nu știu de ce președintele SUA se comportă așa cu propriii aliați. Nu este prima dată când se întâmplă. Pot doar să spun că îmi pare rău că nu are aceeași determinare față de dușmanii Occidentului și față de lideri cu care se arată mult mai conciliant. Un lucru trebuie să țină minte: eu și Italia nu implorăm niciodată".

Între timp, ministrul de Externe Antonio Tajani și-a anulat vizita la Miami, programată pentru 21 și 22 iunie. El a calificat declarațiile lui Trump drept "grave" și "ofensatoare" la adresa întregii Italii.

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Întâlnirea de la Evian

După summitul G7 Meloni a explicat ca ea consideră relația cu Trump "neschimbată". "Nici măcar nu a fost nevoie să discutăm. Nu au existat reproșuri între noi. Eu și Donald avem caractere destul de puternice, suntem două persoane care își apără cu determinare interesul național. Nu este nevoie să clarificăm lucrurile atunci când nu suntem de acord asupra unui subiect", a spus Meloni.

Atacul lui Trump a unit temporar scena politică italiană. Chiar și rivalii Giorgiei Meloni au respins afirmațiile liderului american, pe care le consideră o insultă la adresa Italiei. Însă opoziția acuză că premierul plătește prețul apropierii excesive de Trump.

"Trump este un mincinos în serie și un bătăuș de fațadă. Personal, nu cred deloc că Giorgia Meloni a implorat ceva. În orice caz, aceste insulte trebuie respinse pentru că afectează onoarea națiunii", a scris pe X Carlo Calenda, lider al Opoziției.

Pentru fost premier Matteo Renzi, liderul Italia Viva, declarațiile lui Trump sunt "oribile, ca întotdeauna". "În sfârșit a observat și Meloni. Bună dimineața, Giorgia, bine te-ai trezit. Dragă premier, ai înțeles în sfârșit că o alianță cu acești oameni înseamnă să fii împotriva Italiei?"

"Solidaritate cu Meloni pentru cuvintele incalificabile ale lui Trump", a scris și senatorul Partidului Democrat Filippo Sensi. Fostul premier și lider al Mișcării 5 Stele, Giuseppe Conte, a transmis că "Italia nu merită să fie umilită atât de evident. O spun ca cetățean italian înainte de a o spune ca politician. Este inacceptabil ca un aliat să își permită să vorbească în acest fel despre liderii instituțiilor noastre".

În timp ce Nicola Fratoianni (AVS, stânga italiană) spune că Trump pare "scăpat de sub control", dar susține că Meloni poartă o parte din vină pentru situație. El afirmă că premierul italian și-a construit relația cu Washingtonul printr-o apropiere prea mare de Trump, iar acum suportă consecințele.

"Nu știu dacă ar trebui să fiu mai îngrijorat de un Trump scăpat de sub control sau de credibilitatea zero a lui Meloni la nivel internațional. Sincer, mi-ar veni să îmi exprim solidaritatea cu Meloni, dacă toate acestea nu ar fi rezultatul alegerilor sale și al subordonării față de Trump".

Cum s-a stricat relația Trump - Meloni

Meloni a avut relaţii foarte bune cu Trump, fiind singurul lider european invitat la ceremonia de învestitură a republicanului, de anul trecut, dar totul s-a schimbat după începerea războiului din Iran. Guvernul italian a refuat ca SUA să folosească o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri în timpul războiului. Trump a acuzat Italia că nu a vrut să ajute aliatul SUA şi a spus că Meloni s-a schimbat.

Premierul italian l-a înfuriat pe Trump şi atunci când i-a luat apărarea papei Leon al XIV-lea după ce preşedintele american a declarat că suveranul pontif a fost "slab în ceea ce priveşte criminalitatea" şi "teribil în ceea ce priveşte politica externă", ca urmare a criticilor papei la adresa războiului.

După summit, Meloni a declarat că relaţiile sale cu Trump sunt neschimbate, că nu au fost făcute "reproşuri" şi că fiecare dintre cei doi lideri a înţeles punctele de vedere ale celuilalt. În timpul unei reuniuni în cadrul summitului G7, Trump a declarat că a fost "abandonat" de Meloni, într-un schimb de replici la care au participat şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi cancelarul german Friedrich Merz.

Când Costa a întrebat dacă Meloni şi Trump s-au împăcat, premierul italian a răspuns: "Am fost întotdeauna prieteni". Trump i-a zâmbit, dar a replicat: "Am fost abandonat". "Nu, nu ai fost", a răspuns imediat prim-ministrul italian, printre râsete.