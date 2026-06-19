Horoscop săptămâna 22-26 iunie. Zodiile care se bucură de roadele muncii şi încep un nou capitol în carieră

Horoscop săptămâna 22-26 iunie. Urmează zile cu tensiuni, clarificări și decizii importante pentru multe zodii. Aspectele astrale pot aduce confuzie în relații, bani sau familie, dar și oportunități de stabilizare, mai ales prin comunicare sinceră, prudență financiară și alegeri asumate.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Berbec

Aspectul dintre Uranus sextil Neptun îți activează intuiția profundă în raport cu resursele ascunse, generând rezolvări neașteptate în spatele scenelor. Totuși, te confrunți cu o stare de confuzie sau cu idealizări periculoase din cauza careului dintre Soare și Neptun, aspect ce se manifestă pe axa căminului și a izolării, generând neînțelegeri cu membrii familiei sau erori legate de spațiul locuit. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn aduce o structură stabilă și un sentiment de datorie împlinită în sectorul creativității și al proiectelor personale. Săptămâna se echilibrează complet prin intermediul sextilului dintre Marte și Jupiter, tranzit ce dinamizează puternic sectorul resurselor financiare proprii în legătură cu studiile și călătoriile, oferindu-ți determinarea de a acționa eficient.

BANI: Profesional, acțiunile tale din ultimele săptămâni încep să genereze rezultate palpabile datorită sextilului dintre Marte și Jupiter. Vei obține aprobarea unei finanțări pentru un curs de specializare sau vei semna un acord comercial profitabil cu o firmă din alt oraș. Ai grijă însă la mijlocul săptămânii, deoarece careul dintre Soare și Neptun poate genera pierderi de bani din cauza neglijenței administrative sau a unor promisiuni false legate de reparația unei case. Un meșter te poate induce în eroare cu privire la costurile unor materiale de construcție. Din fericire, trigonul Venus Saturn stabilizează bugetul vineri, ajutându-te să obții un contract stabil pentru un proiect de divertisment sau artistic pe care l-ai gestionat cu maximă rigoare.

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DRAGOSTE: Trigonul dintre Venus și Saturn aduce o atmosferă matură în cuplu, unde tu și partenerul vă asumați responsabilități clare privind educația copiilor sau organizarea timpului liber. Relațiile devin solide prin fapte, nu prin cuvinte. Totuși, careul Soare Neptun poate aduce o stare de suspiciune în cămin. Te poți simți dezamăgit dacă partenerul ascunde o problemă minoră sau dacă rudele încearcă să manipuleze o decizie privată. Cei singuri pot simți o atracție stabilă pentru o persoană întâlnită într-un cadru recreativ, dar vor prefera să verifice trecutul acesteia înainte de a se implica. O discuție purtată vineri seară va dizolva neînțelegerile din casă, restabilind încrederea prin asumarea unor reguli clare de respect reciproc.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Taur

Aspectul Uranus sextil Neptun, aflat chiar în semnul tău, îți sporește originalitatea în proiectele de grup și îți rafinează viziunea despre viitor. Cu toate acestea, careul dintre Soare și Neptun îți testează vigilența pe axa comunicării și a prietenilor, aducând neînțelegeri cu amicii sau mesaje confuze care îți pot deforma percepția asupra unei situații locale. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn aduce o barieră protectoare și o structură solidă în sectorul căminului și al familiei, ajutându-te să găsești stabilitate în spațiul domestic. În plus, sextilul dintre Marte și Jupiter, cu Marte activând propria ta casă, îți oferă o forță fizică colosală și curajul de a acționa direct pentru a-ți extinde influența materială.

BANI: Cu Marte în semnul tău în aspect favoribil cu Jupiter, ești capabil să preiei conducerea unei afaceri sau să obții deblocarea unui credit substanțial prin argumente imbatabile prezentate în fața investitorilor. Ai succes în tranzacțiile ce implică asigurări, taxe sau partaje de bunuri. Totuși, ai grijă miercuri la actele comerciale locale sau la contractele semnate cu furnizorii de servicii. Careul Soare Neptun avertizează că un prieten sau un colaborator îți poate transmite date eronate prin e-mail, fapt ce poate cauza întârzierea unei livrări sau pierderea unor comisioane administrative. Din fericire, trigonul Venus Saturn aduce o rezolvare imobiliară stabilă, cum ar fi obținerea unei chirii corecte sau vânzarea unui activ imobiliar de familie la un preț fix.

DRAGOSTE: Careul dintre Soare și Neptun te poate face să descoperi că un amic a vorbit pe la spate despre viața ta intimă, generând discuții aprinse cu partenerul. Evită să aduci bârfele din anturaj în dormitor. Din fericire, trigonul Venus Saturn din sectorul casei aduce o reconciliere profundă. Vei petrece timp de calitate alături de persoana iubită, curățând locuința sau gătind împreună, gesturi simple care vă consolidează legătura. Cei singuri pot trăi o idilă cu o persoană din vecinătate, dar vor dori o abordare discretă. O discuție purtată vineri seară cu membrii familiei va clarifica regulile legate de respectarea spațiului privat.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Gemeni

Aspectul Uranus sextil Neptun îți oferă sclipiri de geniu în planul profesional din umbră, ajutându-te să anticipezi mutările concurenței. Cu toate acestea, careul dintre Soare și Neptun generează o ceață densă pe axa identității tale și a statutului social, aducând riscul de a te lăsa indus în eroare de o ofertă profesională nerealistă sau de a fi înțeles greșit de către șefi. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn aduce o structură excelentă și maturitate în sectorul comunicării, al actelor și al deplasărilor scurte. Totul se așază prin sextilul dintre Marte și Jupiter, tranzit ce conectează zona izolării cu sectorul parteneriatelor oficiale, oferindu-ți aliați puternici care acționează discret în favoarea ta.

BANI: Sextilul dintre Marte și Jupiter îți aduce deblocarea unui contract major de colaborare prin intermediul unor negocieri purtate în secret sau cu ajutorul unui avocat. Un partener de afaceri influent este gata să semneze un acord stabil vineri. Totuși, miercuri este o zi periculoasă la locul de muncă din cauza careului Soare Neptun. Poți fi victima unei confuzii administrative sau poți primi promisiuni de promovare de la un manager care nu are de gând să le onoreze. Nu semna documente oficiale în grabă și verifică clauzele legate de penalizări. Din fericire, trigonul Venus Saturn salvează situația prin succes în comerțul local sau prin vânzarea unei idei tehnice bine structurate, aducându-ți o încasare de bani.

DRAGOSTE: Trigonul dintre Venus și Saturn îți activează sectorul dialogului afectiv, ajutându-te să lămurești neînțelegerile cu partenerul prin mesaje și e-mailuri. Veți stabili împreună logistica unei deplasări. Totuși, careul Soare Neptun te face irascibil și predispus la idealizări; poți reproșa partenerului că nu se ridică la înălțimea unor așteptări nerealiste pe care le ai din carieră. Dacă ești singur, atracția pentru o persoană din mediul profesional este mare, dar ai grijă să nu cazi în capcana unor iluzii. O discuție sinceră purtată vineri seară, în care decizi să renunți la măștile sociale și să îți recunoști vulnerabilitatea, va readuce armonia în cuplu, protejând legătura voastră în fața stresului de la birou.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Rac

Aspectul Uranus sextil Neptun îți activează zona grupurilor de suport și a filozofiei de viață, aducând oportunități unice de evoluție prin intermediul unor mentori excentrici. Totuși, careul dintre Soare și Neptun aduce confuzie pe axa izolării și a studiilor superioare, existând riscul de a interpreta greșit o informație juridică sau de a fi victima unei dezamăgiri ideologice. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn aduce o structură solidă și securitate în sectorul veniturilor proprii și al valorilor personale. Săptămâna devine deosebit de dinamică prin sextilul dintre Marte și Jupiter, tranzit ce conectează sectorul prietenilor cu zona muncii zilnice, oferindu-ți energia de a implementa proiecte colective.

BANI: Sextilul dintre Marte și Jupiter aduce o oportunitate clară joi: un prieten influent sau o asociație îți propune un proiect de execuție de anvergură care îți va aduce un flux constant de venituri zilnice. Ai energia de a rezolva probleme tehnice complexe la birou. Financiar, trigonul Venus Saturn stabilizează conturile, aducând încasarea unei sume de bani promise sau aprobarea unui tarif fix pentru serviciile tale de consultanță. Totuși, miercuri evită plățile online către instituții străine sau achiziția de cursuri scumpe; careul Soare Neptun avertizează că poți plăti pentru o platformă neconformă sau poți fi indus în eroare de clauze ascunse.

DRAGOSTE: Cu Venus în sectorul banilor tăi munciți în aspect de trigon cu Saturn, tu și partenerul veți decide să faceți o achiziție importantă pentru casă sau să deschideți un cont de economii comun, oferindu-vă stabilitate. Totuși, careul Soare Neptun poate aduce o stare de melancolie sau frici subconștiente legate de viitorul relației. Te poți simți distrat sau poți bănui partenerul de secrete. Cei singuri pot întâlni o persoană stabilă prin intermediul locului de muncă, dar vor tinde să fie rezervați. O discuție onestă purtată vineri seară, în care separați sentimentele pure de grijile logistice ale gospodăriei, va risipi orice urmă de neîncredere.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Leu

Aspectul Uranus sextil Neptun îți activează sectorul carierei în legătură cu resursele comune, aducând oportunități unice de finanțare din surse discrete. Totuși, te confrunți cu riscuri de confuzie financiară din cauza careului dintre Soare și Neptun, aspect ce se manifestă pe axa prietenilor și al banilor altora, generând neînțelegeri cu asociații din cauza unor bugete neclare. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn, aflat chiar în semnul tău, în prima casă, îți oferă o structură personală de nezdruncinat, multă sobrietate și un farmec matur. Săptămâna culminează prin sextilul dintre Marte și Jupiter, tranzit ce îți propulsează cariera în legătură directă cu proiectele creative și relația cu copiii.

BANI: Sextilul dintre Marte și Jupiter aduce un eveniment major joi: preiei conducerea unui departament sau primești aprobarea oficială pentru un proiect creativ de anvergură care vine cu un bonus material consistent. Ai forța de a te impune în fața competitorilor. Totuși, miercuri este o zi critică pentru banii deținuți în participațiune. Careul Soare Neptun avertizează că o asociație sau un prieten îți poate ascunde detalii contabile sau poți fi tentat să investești într-o schemă volatilă online. Nu împrumuta bani și nu semna partaje joi. Din fericire, Venus în semnul tău în aspect cu Saturn îți securizează poziția, ajutându-te să obții recunoașterea meritului tău prin contracte ferme scrise.

DRAGOSTE: Cu Venus în casa identității tale în trigon cu Saturn din sectorul intimității, emani un magnetism sobru care atrage parteneri serioși. Relațiile existente se vor consolida prin decizii majore legate de viitorul vostru ca echipă oficială. Totuși, careul Soare Neptun poate aduce tensiuni miercuri seară din cauza banilor cheltuiți de partener pe hobby-uri sau din cauza amestecului unor cunoștințe. Dacă ești singur, poți trăi o pasiune intensă, dar vei pune limite clare în fața jocurilor de putere. O discuție serioasă purtată vineri va topi gheața, amintindu-vă că stabilitatea voastră este mai puternică decât micile dispute logistice.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Fecioară

Aspectul Uranus sextil Neptun facilitează o conexiune profundă cu străinătatea sau cu medii academice prin intermediul asocierilor tale directe. Totuși, careul dintre Soare și Neptun generează o tensiune majoră pe axa carierei și a căsătoriei, existând riscul de a interpreta greșit intențiile unui partener de viață sau de afaceri din cauza unor promisiuni profesionale vagi. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn aduce o barieră protectoare și o structură solidă în sectorul izolării și al subconștientului, ajutându-te să procesezi totul în tăcere. Săptămâna este dinamizată de sextilul dintre Marte și Jupiter, tranzit ce îți deschide porți mari în zona studiilor în legătură cu familia.

BANI: Profesional, ești într-o perioadă de oportunități ce vin prin intermediul unor proiecte internaționale sau juridice datorită sextilului dintre Marte și Jupiter. Poți semna o colaborare avantajoasă cu o companie de peste hotare sau poți câștiga un litigiu comercial legat de un teren de familie joi. Banii vin prin legalitate și prin strategii bine puse la punct. Totuși, miercuri ai mare grijă la negocierile cu șefii; careul Soare Neptun indică faptul că un contract oficial se poate bloca din cauza pretențiilor absurde ale unui client care folosește tactici evazive. Nu semna acorduri de asociere în această zi. Din fericire, munca ta de culise este protejată de trigonul Venus Saturn, asigurându-ți un flux financiar stabil din activități confidențiale.

DRAGOSTE: Careul dintre Soare și Neptun scoate la suprafață nemulțumiri vechi și promisiuni nerespectate, partenerul simțind că ești prea absorbit de ambițiile din carieră. Poți avea o discuție aprinsă din cauza lipsei de transparență în programul zilnic. Din fericire, trigonul Venus Saturn aduce o energie de iertare și vindecare profundă prin introspecție; veți găsi forța de a depăși criza dacă vă retrageți în intimitatea căminului. Cei singuri pot fi atrași de o persoană misterioasă din trecut, dar vor prefera să păstreze discreția. O discuție sinceră purtată vineri seară va echilibra atmosfera, restabilind încrederea prin asumarea unor reguli clare de loialitate.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Balanţă

Aspectul Uranus sextil Neptun îți activează zona resurselor comune în legătură cu munca de execuție, aducând soluții tehnice ingenioase pentru eficientizarea timpului. Totuși, careul dintre Soare și Neptun aduce confuzie pe axa studiilor superioare și a sănătății, existând riscul de a te confrunta cu o stare de epuizare fizică sau de a fi indus în eroare de diagnostice medicale neclare. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn aduce o structură solidă, sprijin și recunoaștere în sectorul prietenilor și al proiectelor colective. Totul se aliniază prin sextilul dintre Marte și Jupiter, tranzit ce conectează zona crizelor financiare cu sectorul comunicării și al deplasărilor scurte.

BANI: Domeniul financiar comun necesită decizii rapide și ferme joi, când sextilul dintre Marte și Jupiter deblochează o situație legată de o taxă, un credit bancar sau o asigurare. Poți purta o discuție comercială de succes prin e-mail, obținând reducerea unei datorii sau decontarea unor cheltuieli logistice de transport. Profesional, ai grijă miercuri la sarcinile repetitive; careul Soare Neptun avertizează că un coleg te poate sabota involuntar prin neglijență, ștergând fișiere importante sau transmițând date eronate clienților, fapt ce îți poate aduce penalizări. Din fericire, o asociație profesională sau un prieten influent îți oferă un contract stabil vineri datorită trigonului Venus Saturn, asigurându-te că munca ta este plătită corect.

DRAGOSTE: Cu Venus în sectorul grupurilor sociale în trigon cu Saturn din zona rutinei, tu și partenerul veți decide să participați la un proiect comun sau să organizați o întâlnire cu prietenii de încredere, atmosfera fiind una relaxată. Totuși, oboseala fizică acumulată la birou și careul Soare Neptun te pot face irascibil miercuri seară. Partenerul îți poate reproșa că ești absent mental și prea preocupat de detalii nesemnificative legate de curățenie. Cei singuri pot cunoaște o persoană serioasă prin intermediul unei comunități online. O clarificare directă vineri seară va elimina suspiciunile, readucând complicitatea în cuplu prin gesturi simple de sprijin.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Scorpion

Aspectul Uranus sextil Neptun activează sectorul relațiilor tale directe în legătură cu iubirea, aducând o comuniune sufletească rară și sclipiri artistice în cuplu. Totuși, careul dintre Soare și Neptun generează o tensiune majoră pe axa resurselor comune și a divertismentului, existând riscul unor confuzii financiare legate de banii partenerului sau de o investiție riscantă într-un hobby. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn aduce o structură solidă și autoritate în sectorul carierei și al statutului social. Săptămâna culminează prin sextilul dintre Marte, aflat în sectorul contractelor, și Jupiter, tranzit ce îți aduce asocieri de succes și profituri.

BANI: Sectorul contractelor de afaceri este cel mai profitabil joi, datorită sextilului dintre Marte și Jupiter. Poți semna un parteneriat major cu un client influent care îți oferă un avans financiar substanțial pentru serviciile tale de consultanță. Ai forța de a impune clauze avantajoase în negocieri. Totuși, miercuri evită speculațiile financiare sau cheltuielile extravagante pentru plăceri de moment; careul Soare Neptun avertizează că poți pierde bani din cauza unui exces de optimism nerealist. Din fericire, Venus în sectorul carierei în aspect cu Saturn îți securizează poziția în firmă, ajutându-te să obții o promovare oficială sau aprobarea unui buget fix pentru departamentul tău vineri după-amiază.

DRAGOSTE: Cu Marte în sectorul partenerului în aspect favoribil cu Jupiter, cel de lângă tine este extrem de activ și dornic să facă planurile de viitor în doi. Puteți lua decizia spontană de a cumpăra un bun de valoare comun. Totuși, careul Soare Neptun poate aduce gelozii miercuri seară din cauza unor secrete legate de bani sau a intervenției unor cunoștințe în intimitatea voastră. Din fericire, trigonul Venus Saturn din zona carierei aduce stabilitate publică; partenerul te va susține în fața tuturor. Cei singuri pot întâlni o persoană cu un statut social înalt. O discuție sinceră vineri seară va elibera atmosfera, restabilind încrederea prin eliminarea oricărei ambiguități din cuplu.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Săgetător

Aspectul Uranus sextil Neptun îți activează sectorul muncii zilnice în legătură cu familia, aducând soluții tehnice ingenioase pentru amenajarea locuinței. Totuși, careul dintre Soare și Neptun generează o ceață densă pe axa căsătoriei și a casei, aducând riscul de a interpreta greșit intențiile partenerului de viață din cauza unor discuții confuze legate de domiciliu sau de influența părinților. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn aduce o structură solidă, protecție și claritate în sectorul studiilor superioare, al legalității și al călătoriilor lungi. Săptămâna se echilibrează prin sextilul dintre Marte și Jupiter, tranzit ce îți energizează rutina de lucru.

BANI: Profesional, ești într-o perioadă de mare productivitate joi, sub influența sextilului dintre Marte și Jupiter. Vei finaliza sarcini administrative complexe sau vei repara echipamente tehnice defecte la birou cu o viteză uimitoare, fiind remarcat de șefi, mai ales că Jupiter se află chiar în casa identității tale, oferindu-ți expansiune. Banii vin prin hărnicie. Totuși, miercuri fii precaut la semnarea unor contracte de închiriere sau acte imobiliare; careul Soare Neptun indică riscul unor vicii ascunse în structura unei clădiri sau clauze contractuale evazive. Din fericire, trigonul Venus Saturn îți aduce succes într-un proces juridic comercial vineri, asigurându-te că primești fondurile cuvenite dintr-o colaborare externă.

DRAGOSTE: Careul dintre Soare și Neptun poate transforma o discuție banală despre renovare într-o ceartă aprinsă miercuri, partenerul simțind că permiți rudelor să controleze dinamica voastră privată. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn din sectorul filozofiei de viață aduce o maturizare a sentimentelor. Veți decide să lăsați în urmă orgoliile de familie și să planificați o călătorie în doi pentru a vă reconecta. Cei singuri pot cunoaște o persoană cu o cultură bogată în timpul unei deplasări administrative. O clarificare directă vineri seară va restabili pacea în cămin, amintindu-vă că stabilitatea voastră se bazează pe respectul pentru libertatea fiecăruia.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Capricorn

Aspectul Uranus sextil Neptun facilitează o conexiune sclipitoare între sectorul iubirii și cel al anturajului apropiat, aducând idei originale în proiectele personale. Totuși, careul dintre Soare și Neptun generează o tensiune majoră pe axa muncii zilnice și a schimburilor de informații, existând riscul unor erori contabile grave sau al unor mesaje pierdute. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn, guvernatorul tău, aduce o barieră protectoare și o structură solidă în sectorul resurselor partajate, al creditelor și al taxelor. Totul se aliniază prin sextilul dintre Marte și Jupiter, tranzit ce îți aduce noroc din umbră.

BANI: Financiar, ești protejat de trigonul dintre Venus și Saturn în sectorul banilor deținuți la comun, tranzit ce facilitează aprobarea unui dosar de refinanțare ipotecară sau deblocarea unor fonduri dintr-o asigurare vineri. Profesional, sextilul dintre Marte și Jupiter îți aduce joi succes într-un proiect confidențial la care lucrezi în secret, în afara reflectoarelor. Totuși, miercuri este o zi periculoasă pentru acte și negocieri verbale la birou. Careul Soare Neptun avertizează că un coleg te poate induce în eroare cu date false într-un raport de rutină, fapt ce îți poate aduce penalizări materiale administrative. Verifică de două ori chitanțele și nu face achiziții de gadgeturi în grabă joi după-amiază.

DRAGOSTE: Cu Venus în sectorul intimității în trigon cu Saturn din casa identității tale, tu și partenerul veți purta o discuție serioasă și plină de maturitate despre loialitate, eliminând orice urmă de neîncredere din trecut. Relația devine solidă prin asumarea unor responsabilități comune. Totuși, careul Soare Neptun poate aduce mici fricțiuni din cauza unor mesaje interpretate greșit pe telefon sau a bârfele venite de la vecini miercuri seară. Cei singuri pot simți o atracție pentru o persoană discretă întâlnită în mediul online. O clarificare directă vineri seară va șterge suspiciunile.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Vărsător

Aspectul Uranus sextil Neptun activează sectorul casei în legătură cu veniturile proprii, aducând oportunități unice de a valorifica un bun imobiliar. Totuși, te confrunți cu riscuri de confuzie financiară din cauza careului dintre Soare și Neptun, aspect ce se manifestă pe axa iubirii și a banilor munciți, generând cheltuieli exagerate pe plăceri de moment sau hobby-uri riscante. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn din sectorul căsătoriei îți aduce o structură stabilă în cuplu. Săptămâna culminează prin sextilul dintre Marte și Jupiter, tranzit ce conectează sectorul familiei cu zona proiectelor sociale de viitor.

BANI: Profesional, ești într-o fază excelentă joi datorită sextilului dintre Marte și Jupiter. Poți primi sprijinul unei asociații sau al unui grup de prieteni influenți pentru a finanța o afacere de familie sau o reparație majoră în locuință. Banii vin prin socializare strategică și prin capacitatea de a colabora cu asociați puternici. Totuși, miercuri evită achizițiile mari sau investițiile speculative; careul Soare Neptun avertizează că poți calcula greșit rentabilitatea unui proiect creativ, pierzând capital din cauza neatenției. Din fericire, un contract oficial de colaborare pe termen scurt este securizat vineri datorită trigonului Venus Saturn, asigurându-ți un comision fix deblocat la timp.

DRAGOSTE: Cu Venus în sectorul relațiilor tale în trigon cu Saturn din casa izolării, partenerul de viață va fi protector, stabil și gata să îți ofere sprijinul emoțional necesar pentru a depăși stresul zilnic. Totuși, careul Soare Neptun poate genera dispute miercuri seară din cauza banilor cheltuiți pe divertisment sau a unor promisiuni nerealiste făcute de o persoană iubită. Dacă ești singur, joi poți întâlni o persoană serioasă prin intermediul unei reuniuni oficiale, legătura începând pe o bază de respect reciproc. O discuție sinceră vineri seară va topi răceala, restabilind armonia în cuplu prin eliminarea oricărei ambiguități materiale.

Horoscop săptămâna 22-26 iunie Peşti

Aspectul Uranus sextil Neptun, cu Neptun aflat chiar în semnul tău, în prima casă, îți sporește magnetismul mistic și intuiția în negocierile locale. Totuși, careul dintre Soare și Neptun generează o ceață densă pe axa căminului și a personalității tale, existând riscul de a te simți neînțeles de către rude sau de a lua decizii confuze legate de locuință din cauza oboselii fizice. Din fericire, trigonul dintre Venus și Saturn aduce o structură solidă și eficiență în sectorul muncii zilnice și al sarcinilor administrative. Totul se aliniază prin sextilul dintre Marte și Jupiter, tranzit ce îți propulsează cariera în legătură cu actele comerciale.

BANI: Domeniul profesional este foarte dinamic joi datorită sextilului dintre Marte și Jupiter. Vei obține semnarea unui contract comercial avantajos sau deblocarea unor acte de transport prin intermediul unei comunicări rapide și directe cu autoritățile ierarhice. Ai forța de a-ți impune prețul în vânzări locale. Totuși, miercuri ai grijă la cheltuielile legate de casă; careul Soare Neptun avertizează că o problemă legată de instalațiile de apă din locuință poate necesita o reparație de urgență care îți va goli fondul de rezervă vineri. Din fericire, Venus în sectorul serviciului în aspect cu Saturn îți securizează comisioanele la birou, ajutându-te să fii plătit corect pentru munca ta.

DRAGOSTE: Cu Venus în sectorul rutinei în trigon cu Saturn din casa grupurilor sociale, tu și partenerul veți decide să adoptați un program de viață mai sănătos împreună sau să rezolvați sarcini casnice amânate, fapt ce vă va aduce o mare liniște. Totuși, oboseala de la birou și careul Soare Neptun te pot face evaziv miercuri seară, partenerul simțind că ascunzi ceva. Cei singuri pot cunoaște o persoană serioasă în mediul de lucru sau la o sală de sport, atracția fiind bazată pe disciplină. O discuție clară purtată vineri seară va risipi gheața, restabilind încrederea deplină în cuplu înainte de weekend.