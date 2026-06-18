Un lanţ de decizii greşite şi ireponsabile a ucis doi tineri, de 17 şi 18 ani, într-o localitate din Timiş. Cei doi circulau ilegal cu un motor de tip off-road pe şosea, cu viteză foarte mare. Aşa au ajuns să fie loviţi în plin de o maşină. Ultimele imagini care i-au surprins în viaţă arată şi modul total inconştient în care Sebi şi Dani stăteau pe motocicletă: unul nu avea cască, iar celălalt stătea cu picioarele întinse, aproape pe ghidon.

Cei doi adolescenţi goneau pe străzile din Jabăr cu o motocicletă de tip offroad. Doar unul dintre ei purta cască, celălalt nu avea niciun fel de echipament de protecţie. Ba mai mult, cel care conducea motocicleta stătea cu picioarele întinse. Iar această poziţie, spun specialiştii, îl poate dezechilibra foarte uşor atât pe el, cât şi motocicleta în doar câteva secunde.

Cei doi tineri erau prieteni foarte buni şi erau pasionaţi de motoare

Şi asta s-a şi întâmplat. Din cauza vitezei şi a lipsei de experienţă a celor doi, motocicleta a intrat în plin într-o maşină care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât unul dintre tineri a murit pe loc, iar celălalt a decedat câteva zeci de minute mai târziu după ce medicii au încercat aproape o oră să-l resusciteze. Rănit a fost şi şoferul autoturismului, un bărbat de 46 de ani, care a fost transportat la spital.

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Cei doi tineri erau prieteni foarte buni şi erau pasionaţi de motoare. Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.